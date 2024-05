レディースファッションブランド「 MANOF(マノフ) 」がブランドデビュー2周年を記念して、シューズブランド「PELLICO SUNNY(ペリーコ サニー)」とのコラボレーションシューズを展開。5月11日(土)よりMANOF公式オンラインストアにて、5月14日(火)からは東京・ルミネ新宿で開催されるポップアップストアにて販売がスタートします。「PELLICO SUNNY×MANOF」の特別なコラボシューズがお目見え

"シンプルで飾らない快適さ"をコンセプトに、身につけることでコンプレックスが解消され、自信を持ってファッションを楽しめるようなアイテムを展開する「MANOF」。このたびブランドデビュー2周年を記念して、「PELLICO SUNNY」とのコラボレーションが実現しました。「PELLICO SUNNY」は、「PELLICO」に続く新たなラインとして、2010年春夏コレクションよりスタートしたシューズブランド。スペインのアリカンテで熟練の職人が手がけた、こだわりのシューズを展開しています。「PELLICO SUNNY」の今らしさをシンプルに表現したエイジレスなシューズをベースに、「MANOF」らしい曲線やカットアウトを加えた、2種類のパンプスは要チェックですよ!曲線のカッティングがエレガントな「ヒールパンプス」「PELLICO SUNNY×MANOF HEEL PUMPS」(税込3万5200円)は、PELLICO SUNNYの代表的な木型をベースに、滑らかな曲線のカッティングを施したヒールパンプス。程よく肌が見えるように考え抜かれたディテールが、足元にエレガントなムードをプラスしてくれます。素材は、PELLICO SUNNYでも定番で使用されている"NAPPA(山羊革)"。足を包み込むような柔らかな素材と、太くて安定感のあるヒールで、履き心地や歩きやすさも◎なんだそうですよ。カラーは柔らかな雰囲気の『CAMEL』と、コーデをキリリと引き締める『DARK BROWN』の2色展開。どちらもさまざまなスタイリングに合わせやすく、履く人の魅力を惹き出してくれるはずです。「フラットパンプス」はカットアウトディテールが素敵MANOFらしいカットアウトディテールを施した「PELLICO SUNNY×MANOF FLAT CASUAL PUMPS」(税込3万5200円)は、程よく抜け感のあるデザインがとっても素敵…!こちらもPELLICO SUNNYの木型をベースにして、一からつくられています。柔らかな履き心地とフラットなデザインで、長時間歩いても疲れにくいのだとか。履くほどに、自分の足の形に革が馴染むというから、愛着が増して長く愛用したくなりそうですね。カラーはシックな『BLACK』のほか、春夏にぴったりな『IVORY』がラインナップ。薄手のソックスやタイツとの相性もバッチリなので、足元のおしゃれを存分に楽しんでみてくださいね。2周年を記念したポップアップにも注目!ブランドデビュー2周年を記念して「MANOF」公式オンラインストアでは、レザーブランド「ITTI(イッチ)」とのコラボレーションアイテムや、LIMITEDアイテムなども登場します。さらに5月14日(火)〜22日(水)の期間中には、ルミネ新宿 ルミネ1にてポップアップストアを開催。ご紹介した「PELLICO SUNNY」のコラボシューズのほか、2周年限定アイテムなどが展開されるそうなので、そちらにもぜひ足を運んでみてくださいね。「MANOF」LUMINE1 POP UP STORE期間:5月14日(火)〜22日(水)時間:11:00〜21:00場所:ルミネ新宿LUMINE1・2F Gallery1(東京都新宿区西新宿1丁目1-5)URL:https://clane-design.com/ブランドデビュー2周年 特設ページhttps://clane-design.com/manof/参照元:CLANE DESIGN株式会社 プレスリリース