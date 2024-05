ホラー映画『13日の金曜日』シリーズの殺人鬼ジェイソンのマスクをモチーフにした「13日の金曜日 METAL RING COLLECTION」が2024年5月に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場する。『13日の金曜日』シリーズは1980年に第1作『13日の金曜日』が公開されたホラー映画シリーズ。ホッケーマスクをかぶった巨漢の殺人鬼ジェイソン・ボーヒーズが登場する。人気作となり続編が数多く作られ、当初一応普通の人間であったジェイソンは、死と復活を繰り返す超自然的な力を持った人型モンスター的存在に変化していった。ちなみに、映画の中には実はジェイソンが犯人ではないものも存在する。ジェイソンは様々な作品に影響を与えており、パロディやインスパイアを含めた「ホッケーマスクをかぶった巨漢の殺人鬼」キャラのイメージソースになっている。

「METAL RING COLLECTION」はタカラトミーアーツが「ガチャ」ブランドで展開する亜鉛合金ダイキャストの指輪アイテム。2024年3月発売の「アベンジャーズ METAL RING COLLECTION」が第1弾となる。2023年7月の「トランスフォーマー ビースト覚醒 インシグニアリング」もほぼ同タイプの指輪だったが、「METAL RING COLLECTION」では、自分の指に合わない人でもマスコットとして楽しめるようにボールチェーンが付属するようになった。「13日の金曜日 METAL RING COLLECTION」は、ジェイソンの歴代マスクをダイキャストリング化。「13日の金曜日/ジェイソンの命日(ポスターver.)」は、名前の通りマスクにクリーチャーが組み合わされたポスタービジュアルがモチーフになっている。凹部には黒でスミイレが施されている。ラインナップは、13日の金曜日 PART3、13日の金曜日 完結編、13日の金曜日/ジェイソンの命日、13日の金曜日/ジェイソンの命日(ポスターver.)、ジェイソンXの全5種。各全高約3センチ。リングの内径は約1.9センチ。現在のカプセルトイブームでは、女児・女性が重要なファン層と認識されている。そのため指輪型アイテムが各社からリリースされ、人気シリーズになっているものもある。その中にあって「METAL RING COLLECTION」はゴツめ・重めで、どちらかといえば男性ユーザーを念頭に置いたアイテムだ。もちろん、サイズが合えば女性も装着できる。頑丈なダイキャスト指輪で重厚感を気軽に楽しんでいただきたい。ただしワンサイズしかなく、金属製で厚く丈夫なため、合わない指に強引に装着して抜けなくなると外すのに非常に苦労する。ちょっとでもキツく感じたらすぐに外し、細い指に変更して試すか、ボールチェーンでマスコットとしてお使いいただきたい。FRIDAY THE 13TH and all related characters and elements (C) & TM New Line Productions, Inc. (s24)