2024年注目のK-POPルーキー8TURN、日本初ファンミーティング決定！12月豊洲PITで開催

2023年に韓国でデビューし、現在TikTokフォロワー数160万人超え、第31回「Hanteo Music Awards」にて「Blooming Performance Group」賞受賞と全世界が大注目のK-POPボーイズグループ8TURN(エイトターン)。そんな彼らが12月21日(土)に豊洲PITで日本初ファンミーティング「8TURN 1st Fan Meeting in Japan (タイトル未定)」を開催することが決定した。

リーダーのジェユンは「3月の日本デビューと初めての日本単独公演は僕たち8TURNにとってとても幸せな思い出です。皆さんの前でステージに立てるのが今から楽しみです!TURNINGの皆さん、期待していてください!」と意気込みを語った。また本公演は携帯での全編撮影OKが事前に告知されており、パフォーマンス力に定評のある8TURNの自信と言えるだろう。3月に「RU-PUM PUM Japanese ver.」で日本デビューし、初の日本単独公演で鮮烈な印象を与えた8TURNの日本初のファンミーティングに是非注目してほしい!

■公演情報

「8TURN 1st Fan Meeting in Japan(タイトル未定)」

会場:豊洲PIT

日時:12月21日(土)

1st SHOW 13:30 Open / 14:30 Start

2nd SHOW 18:00 Open / 19:00 Start



チケット代:12,000円(税込/ドリンク代別途必要)

※全自由 ※整理番号付き

※未就学児童入場不可



*8TURN OFFICIAL FANCLUB ‘TURNING JAPAN'会員限定 お見送り会実施

*スマートフォンに限り全編撮影可



公演に関するお問合せ:DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)



★日本公式ファンクラブ「8TURN OFFICIAL FANCLUB ‘TURNING JAPAN'」会員先行受付

2024/5/11(土)13:00〜2024/6/2(日)23:59

8TURN 日本公式ファンクラブ



■リリース情報

3rd MINI ALBUM「STUNNING」

■関連リンク

