2024年注目のK-POPルーキー8TURN、日本初ファンミーティング決定！12月豊洲PITで開催
2023年に韓国でデビューし、現在TikTokフォロワー数160万人超え、第31回「Hanteo Music Awards」にて「Blooming Performance Group」賞受賞と全世界が大注目のK-POPボーイズグループ8TURN（エイトターン）。そんな彼らが12月21日（土）に豊洲PITで日本初ファンミーティング「8TURN 1st Fan Meeting in Japan （タイトル未定）」を開催することが決定した。
リーダーのジェユンは「3月の日本デビューと初めての日本単独公演は僕たち8TURNにとってとても幸せな思い出です。皆さんの前でステージに立てるのが今から楽しみです！TURNINGの皆さん、期待していてください！」と意気込みを語った。
また本公演は携帯での全編撮影OKが事前に告知されており、パフォーマンス力に定評のある8TURNの自信と言えるだろう。
3月に「RU-PUM PUM Japanese ver.」で日本デビューし、初の日本単独公演で鮮烈な印象を与えた8TURNの日本初のファンミーティングに是非注目してほしい！
■公演情報
また本公演は携帯での全編撮影OKが事前に告知されており、パフォーマンス力に定評のある8TURNの自信と言えるだろう。
3月に「RU-PUM PUM Japanese ver.」で日本デビューし、初の日本単独公演で鮮烈な印象を与えた8TURNの日本初のファンミーティングに是非注目してほしい！
■公演情報
「8TURN 1st Fan Meeting in Japan（タイトル未定）」
会場：豊洲PIT
日時：12月21日（土）
1st SHOW 13:30 Open / 14:30 Start
2nd SHOW 18:00 Open / 19:00 Start
チケット代：12,000円（税込/ドリンク代別途必要）
※全自由 ※整理番号付き
※未就学児童入場不可
＊8TURN OFFICIAL FANCLUB ‘TURNING JAPAN'会員限定 お見送り会実施
＊スマートフォンに限り全編撮影可
公演に関するお問合せ：DISK GARAGE （https://info.diskgarage.com/）
★日本公式ファンクラブ「8TURN OFFICIAL FANCLUB ‘TURNING JAPAN'」会員先行受付
2024/5/11（土）13:00〜2024/6/2（日）23:59
8TURN 日本公式ファンクラブ
■リリース情報
3rd MINI ALBUM「STUNNING」
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