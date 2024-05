Petit Brabanconが8月7日、約1年ぶりとなる2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』をリリースすることが決定した。同作品の収録詳細をはじめ、アートワーク、商品画像に加え、先行試聴会を開催することも発表となった。2024年1月の東阪公演<Petit Brabancon EXPLODE-02->にて今夏リリースが告知されていた新作は、バンドが持つ凶悪さにさらなる磨きをかけた7曲入りEPとなる。そのサウンドは、方向性を拡張させた1st EP『Automata』とは対象的なもの。2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』で打ち出したのは、バンドの原点である1990年代中期のニューメタルを軸としたエクストリームで異端な音像だった。



▲ジャケット画像 ▲ジャケット画像



▲完全限定盤 ▲完全限定盤

■2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』

2024年8月7日(水)発売

【完全限定盤】DCCA-129 ¥8,800(税込)

・ピザボックス風特殊パッケージ仕様

・テイクアウトピザバッグ付属

【一般流通盤】DCCA-130 ¥2,750(税込)

予約リンク:https://www.petitbrabancon.jp/

※完全限定盤はMAVERICK STOREもしくはGALAXY BROAD SHOPのみで購入可能

※一般流通盤は、TOWER RECORDS(店舗/ONLINE)、Amazonでも購入可能





▲一般流通盤 ▲一般流通盤

▼CD収録曲 ※完全限定盤/一般流通盤 共通

01. move

作曲 : yukihiro

02. dub driving

作詩 : 京 作曲 : antz

03. BATMAN

作詩 : 京 作曲 : ミヤ

04. 眼光

作詩 : 京 作曲 : ミヤ

05. a humble border

作詩 : 京 作曲 : yukihiro

06. Mickey

作詩 : 京 作曲 : antz

07. Vendetta

作詩 : 京 作曲 : ミヤ



▼プリアド/プリセーブ

https://orcd.co/dcca129

※Apple Music のプリアド(Pre-add)、Spotifyのプリセーブ(Pre-save)は、配信前の楽曲を事前に予約できる機能です。事前に登録をすることで、配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動で追加されます。

2024年8月7日(水)発売【完全限定盤】DCCA-129 ¥8,800(税込)・ピザボックス風特殊パッケージ仕様・テイクアウトピザバッグ付属【一般流通盤】DCCA-130 ¥2,750(税込)予約リンク:https://www.petitbrabancon.jp/※完全限定盤はMAVERICK STOREもしくはGALAXY BROAD SHOPのみで購入可能※一般流通盤は、TOWER RECORDS(店舗/ONLINE)、Amazonでも購入可能▼CD収録曲 ※完全限定盤/一般流通盤 共通01. move作曲 : yukihiro02. dub driving作詩 : 京 作曲 : antz03. BATMAN作詩 : 京 作曲 : ミヤ04. 眼光作詩 : 京 作曲 : ミヤ05. a humble border作詩 : 京 作曲 : yukihiro06. Mickey作詩 : 京 作曲 : antz07. Vendetta作詩 : 京 作曲 : ミヤ▼プリアド/プリセーブhttps://orcd.co/dcca129※Apple Music のプリアド(Pre-add)、Spotifyのプリセーブ(Pre-save)は、配信前の楽曲を事前に予約できる機能です。事前に登録をすることで、配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動で追加されます。

■<Petit Brabancon『Seven Garbage Born of Hatred』先行試聴会>

【東京】

7月22日(月) 渋谷某所

open18:30 / start19:00

・登壇メンバー:secret

・参加費:無料

【大阪】

7月29日(月) 大阪・梅田某所

open18:30 / start19:00

・登壇メンバー:secret

・参加費:無料

※入場は整理番号順となります。

※入場時にドリンク代が必要となります。

※会場は当選者にのみお知らせ致します。

※未就学児入場不可



●対象商品

『Seven Garbage Born of Hatred』

【完全限定盤】DCCA-129 ¥8,800(税込)

●対象期間

5月11日(土)〜5月31日(金)23:59

※上記期間内に対象商品を予約された方には6月11日(火)までに各ECサイトに登録のメールアドレスへ申し込みフォーム・抽選用のIDを購入点数につき1点お送り致します。

●応募期間

6月30日(日)23:59まで

※当選者には7月10日(水)に当選メールをお送り致します。

※参加メンバーは当日まで非公開となり、全員が東京・大阪どちらかの登壇となる予定。

●申し込み詳細:https://www.petitbrabancon.jp/info/20240511/

【東京】7月22日(月) 渋谷某所open18:30 / start19:00・登壇メンバー:secret・参加費:無料【大阪】7月29日(月) 大阪・梅田某所open18:30 / start19:00・登壇メンバー:secret・参加費:無料※入場は整理番号順となります。※入場時にドリンク代が必要となります。※会場は当選者にのみお知らせ致します。※未就学児入場不可●対象商品『Seven Garbage Born of Hatred』【完全限定盤】DCCA-129 ¥8,800(税込)●対象期間5月11日(土)〜5月31日(金)23:59※上記期間内に対象商品を予約された方には6月11日(火)までに各ECサイトに登録のメールアドレスへ申し込みフォーム・抽選用のIDを購入点数につき1点お送り致します。●応募期間6月30日(日)23:59まで※当選者には7月10日(水)に当選メールをお送り致します。※参加メンバーは当日まで非公開となり、全員が東京・大阪どちらかの登壇となる予定。●申し込み詳細:https://www.petitbrabancon.jp/info/20240511/

■<Petit Brabancon Tour 2024「BURST CITY」>

9月05日(木) 東京・Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

(問)HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

9月06日(金) 東京・Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

(問)HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

9月12日(木) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

(問)CANDY PROMOTION 082-249-8334

9月13日(金) 福岡・FUKUOKA BEAT STATION

open18:00 / start19:00

(問)キョードー西日本 0570-09-2424

9月15日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

(問)SOUND CREATOR 06-6357-4400

9月20日(金) 神奈川・CLUB CITTA'

open18:00 / start19:00

(問)HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

9月21日(土) 愛知・DIAMOND HALL

open17:00 / start18:00

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

▼チケット

\6,500(税込・整理番号付・ドリンク代別)

※スタンディング

一般発売:5月11日(土)10:00〜

イープラス:https://eplus.jp/pb/



9月05日(木) 東京・Spotify O-EASTopen18:00 / start19:00(問)HOT STUFF PROMOTION 050-5211-60779月06日(金) 東京・Spotify O-EASTopen18:00 / start19:00(問)HOT STUFF PROMOTION 050-5211-60779月12日(木) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTROopen18:00 / start19:00(問)CANDY PROMOTION 082-249-83349月13日(金) 福岡・FUKUOKA BEAT STATIONopen18:00 / start19:00(問)キョードー西日本 0570-09-24249月15日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKAopen17:00 / start18:00(問)SOUND CREATOR 06-6357-44009月20日(金) 神奈川・CLUB CITTA'open18:00 / start19:00(問)HOT STUFF PROMOTION 050-5211-60779月21日(土) 愛知・DIAMOND HALLopen17:00 / start18:00(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100▼チケット\6,500(税込・整理番号付・ドリンク代別)※スタンディング一般発売:5月11日(土)10:00〜イープラス:https://eplus.jp/pb/

関連リンク

◆Petit Brabancon オフィシャルサイト

◆Petit Brabancon オフィシャルTwitter

◆Petit Brabancon オフィシャルInstagram

◆Petit Brabancon オフィシャルFacebook

◆Petit Brabancon オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Petit Brabancon オフィシャルサイト◆Petit Brabancon オフィシャルTwitter◆Petit Brabancon オフィシャルInstagram◆Petit Brabancon オフィシャルFacebook◆Petit Brabancon オフィシャルYouTubeチャンネル

しかしそれは、初期衝動を体現した1stフルアルバム『Fetish』のような鬱屈したルサンチマン的重苦しさとは異なり、体現したのは洗練された新たなバンド像への変貌だ。長いキャリアを誇るメンバーそれぞれの所属バンドのどれとも異なる強烈な個性と確固たる信念が、ジャンルを超え再びオリジネイターとして時代に噛みつくような仕上がりとなった。前述した<Petit Brabancon EXPLODE-02->の大阪2daysでは、モッシュやクラウドサーフ、ウォールオブデスが発生するなど、血の気の多いオーディエンスと暴れる獣と化したバンドとの猛烈なぶつかり合いによって膨大なエネルギーが発生した。その勢いを得て制作された『Seven Garbage Born of Hatred』は各楽曲が攻撃性に振り切り、先鋭的で尖りまくった全7曲。改めて、獰猛なバンドPetit Brabanconが産まれた理由を示し、この先の未来を象徴する仕上がりだ。『Seven Garbage Born of Hatred』の幕開けはyukihiroのインスト「move」だ。近未来的でありながら憧憬や郷愁を感じさせるレトロチックなシンセサイザーサウンドに、エッジの効いたアップビートがアクセントとなり、これから始まる物語を予感させる。続く「dub driving」はantzによるもの。怨念や情念の叫びに似た音圧が、リズミックでアグレッシヴに入れ替わって畳みかけ、これまでのライヴで度々披露されてきたミヤ作の「BATMAN」は、音源ではエッジが増し、より暴力的で凶悪なサウンドに仕上がった。2本の歪んだ重低音ギターが創る分厚い壁と、骨太サウンドが激情的に襲いかかってくるミヤ作の「眼光」、そして2023年12月に先行配信されたyukihiro流のインダストリアルロックナンバー「a humble border」は不穏な電子音が耳を這って刺激的だ。Petit Brabanconとしては珍しく気だるいシャッフルビートが跳ねるantz作曲の「Mickey」は、彼らならではの極悪非道サウンドと遊び心が融合した新たなダンサブルナンバーとして完成した。そして7曲目の「Vendetta」は、厭世主義の爆発を感じさせながら、カオティックでスピーディーなヘヴィサウンドがカタルシスへと誘う。今後ライヴでの代表曲となる1曲でもある。リリース形態は完全限定盤と一般流通盤の2種類。これまでPetit Brabanconは、“プチ・ブラバンソンフィギュア付きCD”や“VHS風パッケージ”、“キャンバスアート風”など趣向を凝らした特殊仕様で楽しませてくれたが、今回の完全限定盤は、ピザボックス風特殊パッケージ仕様として届けられる。アートワークは怪しく過激なイラストで表現したもので、高層ビルが立ち並ぶSF都市と、それとは対照的な荒廃した物騒な街中、そこにあるデリバリーピザ店の持ち帰り用ボックスをイメージしたものだ。特典として、そのテイクアウトピザバッグが付属する。『Seven Garbage Born of Hatred』完全限定盤早期予約購入者を対象としたEP先行試聴会は、自身初となるイベントでメンバーによるアフタートークも予定されている。パブリックイメージとしては寡黙なバンドだが、クローズドな場でどのような制作秘話が飛び出すのか。参加応募(抽選)は6月30日(日)23:59まで。2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』の予約開始は本日5月11日より。完全限定盤はMAVERICK STORE、またはGALAXY BROAD SHOPのみでの購入となる。一方の一般流通盤はTOWER RECORDS(店舗/ONLINE)、Amazonで購入可能だ。あわせて本日より、Apple Music、Spotifyにてプリアド/プリセーブ(ライブラリ追加予約)がスタートした。プリアド/プリセーブの登録を行うと、配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動追加される。なお、Petit Brabanconは9月より全7公演の全国ツアー<Petit Brabancon Tour 2024「BURST CITY」>を開催することが発表となっている。2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』を引っ提げて行われる同ツアーのチケット一般発売も本日5月11日より。