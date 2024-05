東京・中目黒の「 スターバックス リザーブ ロースタリー 東京 」に、5回目のサマーシーズンが到来。夏気分を盛り上げるビバレッジやドルチェ & セイボリープレートが、5月10日(金)に登場しました。今回は、イタリアンベーカリー「プリンチ」とっておきのドルチェとセイボリー全10種と、TEAVANA(ティバーナ)のティーを一挙に楽しめる「ロースタリー パスティッチーニ フライト」をご紹介。現地で体験してきたisutaエディターが、レポートしていきます!

夏の装いになった「ロースタリー パスティッチーニ フライト」が登場発売されるたびに話題になる、イタリアンベーカリー「プリンチ」と「ティバーナ」のコラボレーション「ロースタリー パスティッチーニ フライト」(店内利用のみ:税込5280円)。今回は夏らしい装いになって、新登場します。「パスティッチーニ」とは、イタリア語で“小さなお菓子”という意味。「ロースタリー パスティッチーニ フライト」では、一口サイズのケーキや焼き菓子8種と、小さなバーガーなどのセイボリー2種の全10種が味わえますよ。開催期間は、5月10日 (金)〜6月27日(木)の平日のみを予定しているとのこと。webまたは店頭にて、事前予約を受けて付けています。1日の提供数には限りがあるため、早めに予約を済ませておきましょう。8種類の茶葉から好きな1種類を選べるよフードと一緒にいただくティーは、プリンチとティバーナのパートナーが、パスティッチーニとの相性を追求して厳選したそう。ピーチやパイナップルが香る「ピーチ トランクイリティ」、爽快なサジーが香りたつ「シトラス ラベンダー セージ」、シトラスのジューシーな風味を楽しめる「アッサム シトラス ブラック」、薔薇のような香ばしさと甘みのある「加賀 棒 ほうじ茶」など、全8種類から選べます。パートナーがお気に入りだという、「ピーチ トランクイリティ」をチョイス。ピーチの甘みがありながらもすっきりとした飲み口で、カモミールの香りが感じられる爽やかな一杯でした。8種のドルチェと2種のセイボリーに大満足…今回の「ロースタリー パスティッチーニ フライト」は、アプリコットやぶどう、白桃といった、イタリアの旬の素材をふんだんに使用しているとのこと。どれも味や食感が特徴的なものばかりだから、飽きることなく最後までぺろりといただけちゃいます。上段は、左から「トルタ リモーネ」「ビニョラータ ピスタチオ」「ミルティッロ & マスカルポーネ」「ムース ヴィノビアンコ」。どれもかわいいサイズ感ですが、意外と食べ応えがありますよ。「トルタ リモーネ」は生地とクリームの両方にレモンが使われており、さっぱりとした味わい。「ビニョラータ ピスタチオ」には生クリームベースのクリームと、カスタードベースの2種類のピスタチオクリームが入っていて、濃厚な風味を楽しめます。つるんとした見た目がかわいい「ミルティッロ & マスカルポーネ」は、マスカルポーネで仕立てたチーズムースの中に、ブルーベリージュレがたっぷり。イタリア産の白ワインが使われている「ムース ヴィノビアンコ」を食べると、最後にふわっとワインが香ります。下段は、左から「トルタ リモーネ & ピスタチオ」「クレマ アプリコット」「バターサンド ティー & ぺスカビアンカ」「メープル ピーカンナッツ」。ラム酒が香る生地にアイシング、そしてピスタチオとレモンピールがトッピングされた「トルタ リモーネ & ピスタチオ」は、1つでさまざまな味と食感が楽しめるドルチェです。しゃりっ、じゅわっとした感覚を味わってみて。「クレマ アプリコット」は一般的にチェリーを使うところを、イタリアで旬のアプリコットに替えたケーキ。しっとりとした生地と甘酸っぱいアプリコットソースが合わさり、贅沢な味わいを堪能できます。「バターサンド ティー & ぺスカビアンカ」を食べると、見た目とのギャップに驚くはず!サクッほろっと溶けていくような、意外な食感になっているんです。「メープル ピーカンナッツ」は、香ばしさにフォーカスして作ったという一品。ザクザク感を楽しんでくださいね。甘いものを食べる途中で、塩気のあるセイボリーを挟むのがおすすめ。「ブリオッシュ バーガー with ハニーレモンソース」に挟まれているパティは、牛肉と大豆ミートを混ぜて焼き、その後に蒸しあげてふっくらと仕上げているそうです。大豆ミートが入っているとは気づかないくらい、肉肉しくて食べ応えも十分!でも重さはなく、軽やかさもあるハンバーガーでした。「セミドライトマトのスコーン with プロシュート クルード」は、セミドライトマトが入った珍しいスコーン。おつまみのような感覚で、美味しくいただけるメニューですよ。販売期間は6月27日(木)までですが、一時的な欠品や早期に販売終了することもあるそう。気になる方は、早めに味わってくださいね!「ロースタリー パスティッチーニ フライト」販売概要提供場所:スターバックス リザーブ ロースタリー 東京 2階「TEAVANA バー」期間:5月10日(金)〜6月27日(木)までの平日限定時間:13:00〜、15:00〜、17:00〜(入替制)※数量限定、なくなり次第終了販売方法:webまたは店頭にて予約受付け中公式サイト:https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/isutaのPOP UP STOREを下北沢で開催します!2024年5月10日(金)〜12日(日)の3日間、東京・下北沢にてisutaのポップアップストアを開催します!テーマは『ごきげんチャージ at home』。おうち時間をごきげんにする、お香やラグ、マグカップ、オイルバームなど、センスフルなプロダクトが揃います。今回のisutaのポップアップストアで初お披露目となる新作アイテムも販売しますよ!詳細は下記バナーをタップしてチェックしてね。\TAP HERE/