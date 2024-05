スイーツのプロ推薦！ 老舗果物屋のフルーツパフェとは？ 4月の人気記事ランキング

4月の人気記事ランキングTOP10を発表! スイーツのプロが推薦するフルーツパフェや、祇園のママイチ押しの京都の漬物店、ワインエキスパートがおすすめする銀座の隠れ家ビストロの記事などが注目を集めました。まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

2024年4月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。2024年4月はどんな記事が人気だったのでしょうか。本稿では、4月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表!

4月は、 スイーツのプロが推薦するフルーツパフェや、祇園のママイチ押しの京都の漬物店、ワインエキスパートがおすすめする銀座の隠れ家ビストロの記事などが注目を集めました。まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年4月1日〜4月30日

【10位】最高の焼き立てフィナンシェが待っている! フランス菓子界の父のレシピを受け継ぐ、大手町の名パティスリー

お菓子の歴史研究家・猫井登さんが「これを食べるために出かける価値あり!」と太鼓判を押す、ご褒美スイーツを紹介する「THEご褒美スイーツ」。

今回は、フランス菓子界の父の名を持つ巨匠・ガストン・ルノートル氏のレシピを受け継ぐ「LENOTRE 東京」をご案内しました。

「LENOTRE 東京」の焼き立てのフィナンシェ 写真:外山温子

【9位】あの名物パンケーキも味わえる♡ 行列の絶えない人気店のモーニングを麻布台ヒルズで

心地の良い朝は、レストランやカフェなどで朝から外食しませんか? おいしい朝食を食べられるお店をグルメ著名人の方々に教えていただく「極上の朝食」。

今回は、さまざまなグルメメディアで活躍するライターの中森りほさんに「おいしい朝食」のお店を聞きました。

「Balcony by 6th」の「アボカドトースト」 写真:お店から

【8位】あの名店が東京に! 全国で一番人気になったピッツァをご堪能あれ(東京・牛込神楽坂)

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介する「New Open News」。

今回は牛込神楽坂駅の近くにオープンした、岡山に本店を持つ日本一のピッツァをご紹介しました。

「400℃ PIZZA TOKYO」の「ポパイ」 出典:゛マッサー゛さん

【7位】あの人気ピザ店が虎ノ門ヒルズに出店! 独創性のあるピザをスタイリッシュに楽しんで

デートや仲間の集まりで、「おいしいものを食べたいとき」につかえるハイコスパなお店とは?

今回の「今夜の自腹飯」では、放送作家・塩沢航さんがリアルに通う店をご紹介。人気ピザ店が手掛ける新店は、スタイリッシュな空間で絶品ピザが楽しめますよ。

「CRAZY PIZZA TORANOMON」では、国産やオーガニックな素材にこだわった具をたっぷりとのせるのも特徴 写真:片桐圭

【6位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉一口食べてリピート決定! 焼肉作家が絶賛するホルモン焼肉の名店

6位には、おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう企画がランクイン。

今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・祐天寺の焼肉店を教えてもらいました。ホルモン好きさん、要チェックです!

「焼肉 かえん」の「塩盛 DX」(12種) 写真:ジェイムス・オザワ

【5位】ネタのクオリティはそのまま! 予約困難な寿司店が立ち食い寿司店をオープン(東京・大門)

ここからトップ5に突入です!

5位には、安定の人気「New Open News」が再び登場。

今回は「食べログ 寿司 TOKYO 百名店」にも選ばれた浜松町の人気寿司店が新たにオープンした立ち食い寿司の店をご紹介しました。

「立喰い鮨 浩也」の「鮪のシュラスコ巻」。断面萌えでSNSでも話題! 写真:お店から

【4位】スイーツのプロがおすすめ! レトロなホットケーキ5選

4位には、スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめする、レトロなホットケーキがランクイン。

老舗喫茶の分厚いホットケーキか、薄めのホットケーキ3枚重ねか……♡ ご紹介した中から、きっとお好みが見つかるはず!

「ホットケーキ つるばみ舎」の「ホットケーキのドリンクセット」 出典:みるみんくさん

【3位】祇園のママに聞く! 京都で「漬物」を買うならこのお店

そして、トップ3の発表です!



3位には、人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」が登場。

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママのとっておきのお店とは?

今回は、京都の食卓に欠かせない「漬物」です。

「田中漬物舗」の「アスパラ」 写真:お店から

【2位】実は教えたくない? 一皿の満足度が高い4皿コースを求めて、常連が通い詰める銀座の隠れ家ビストロ

2位には……

自然派ワインのあるお店はおいしいお店が多い? 行きつけにしたい素敵なお店を、ワインエキスパートの岡本のぞみさんが紹介する「自然派ワインに恋して」がランクイン。

今回は、銀座の泰明小学校近くの路地にある小さなビストロ「イヴォワール」をご案内しました。

足しげく通う常連が多い店の人気の理由は?

「ヒラメのパイ包み焼き アメリケーヌソース」にアレクサンドル・バンの「ラ・ルヴェ2018」を合わせて 写真:山田大輔

【1位】スイーツのプロ推薦! 老舗果物屋が目利きし作る果汁あふれるフルーツパフェ!!

そして1位は……

4位にも登場した、スイーツコンシェルジュのはなともさんおすすめのフルーツパフェ!

老舗果物屋が確かな目利きで仕入れる果物で作るフルーツパフェは、どれを食べても一級品のおいしさ。その中から、はなともさんおすすめの2品をご紹介しました。

季節によってさまざまなパフェが登場する「フルーツすぎ」で、旬の果物を味わってみては?

「フルーツすぎ」の「柑橘のパフェ」 写真:ジェイムス・オザワ

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

