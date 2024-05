ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年5月より全国のゲームセンターなどに順次展開される『名探偵コナン』グッズを紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』グッズ

投入時期:2024年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから『名探偵コナン』グッズが続々登場!

2024年5月からのラインナップとして、寝そべったポーズの「江戸川コナン」と「怪盗キッド」の”ちょこのせ”フィギュアや、「服部平次」の“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュアが順次展開されます。

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“江戸川コナン”〜寝そべりVer.〜

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約4×6cm

種類:全1種(江戸川コナン)

いろいろなところに置くことができる、“ちょこのせ”ブランドから「江戸川コナン」の寝そべったポーズのフィギュアが初登場!

頬杖をついた「江戸川コナン」のポーズがとってもかわいいフィギュアです。

クロスさせた足や頬にあてた手など、さりげないポーズも注目ポイント☆

名探偵コナン Luminasta “服部平次”

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約8×16.5cm

種類:全1種(服部平次)

TVアニメ『名探偵コナン』から、「服部平次」の“Luminasta(ルミナスタ)”が初登場!

トランプカード上で木刀を持って構えている、躍動感あふれるポーズが印象的です。

斜めになった台座が、より動きを感じさせる演出に。

道着を身に着け前を見据える、「服部平次」の凛々しい姿に心惹かれるプライズです☆

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“怪盗キッド”〜寝そべりVer.〜

投入時期:2024年5月17日より順次

サイズ:全長約8×7cm

種類:全1種(怪盗キッド)

“ちょこのせ”ブランドから「怪盗キッド」を仰向けポーズでデザインしたフィギュアが初登場!

付属のクッションの上でくつろいでいる姿が丁寧に造形されています。

トレードマークであるモノクルを外し、リラックスする「怪盗キッド」の姿を立体化。

長い脚を組みながら仰向けに寝転ぶ姿は、どのアングルからみてもかっこいい!

『名探偵コナン』に登場する「江戸川コナン」や「怪盗キッド」「服部平次」のフィギュア!

2024年5月より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ『名探偵コナン』グッズの紹介でした。

