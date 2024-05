セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 Lぬいぐるみ カラフルばんそうこうVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 Lぬいぐるみ カラフルばんそうこうVer.

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約30×15×30cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

カラフルなばんそうこうを貼った「ベイマックス」のぬいぐるみが、セガプライズに登場!

『ベイマックス』の短編作品に登場した姿が再現されたぬいぐるみです。

ブルーやオレンジなど、色とりどりのばんそうこうが、真っ白な「ベイマックス」の体に映えます。

全長約30×15×30センチに仕上げられているので、存在感も抜群。

ディスプレイするだけで、優しい気持ちになれそうなディズニーグッズです☆

短編作品に登場した、体にばんそうこうを貼った「ベイマックス」を再現した大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「ベイマックス」 Lぬいぐるみ カラフルばんそうこうVer.は、2024年5月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラフルなばんそうこうを貼ったぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー『ベイマックス』グッズ appeared first on Dtimes.