(MCU)に合流する『デッドプール』シリーズ最新作『デッドプール&ウルヴァリン』では、『X-MEN』シリーズに登場したキャラクターたちの再登場が期待されている。初映像の公開時には、『X-MEN2』(2003)に登場したパイロ役のアーロン・スタンフォードが映り込んでいることが。

劇中で懐かしのキャラクターたちが多く見られることは、ドーピンダー役として続投するカラン・ソーニもことだ。果たして彼らは単なるカメオ登場にとどまるのか、それとも物語に深く関わっていくことになるのか。

物語の開発段階から企画に関わったショーン・レヴィ監督は、復活させるキャラクターたちについて、「ウィッシュリスト(を作ること)から始めたわけではありません」と米で語っている。いわく、「デッドプールとウルヴァリンの物語を考え始めたその日から、物語が(登場する)キャラクターを決めていった」とのことで、再登場させたいキャラクターをあからじめ選定していたわけではないようだ。

その上でレヴィ監督は、パイロが再登場することについて「必然の結果です」と断言。サプライズ要員としてではなく、復帰に至る理由が存在していることを強調した。

予告編ではパイロのほかにも、『X-MEN』シリーズに登場したレディ・デスストライクやアザゼルと思われるキャラクターが。レヴィ監督は「この映画で見ることになる他のキャラクターにも同じことが言えるでしょうね」と語り、各キャラクターの復活には意味が込められていることを予告した。

ただし、それでも製作陣がキャラクターの再登場をサプライズとして扱っていることには変わらない。撮影期間中には復活キャラのリーク写真がSNSで出回っていたが、この事態に主演・製作のライアン・レイノルズがリーク写真の拡散を止めるよう。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日(金)日米同時公開。

