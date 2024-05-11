人気の白いPCパーツを続々入荷！ 週末（5月10日〜5月12日）秋葉原PCパーツショップ 特価・新商品情報【アキバ特価情報】

パソコンSHOPアーク（ark）新商品情報

TUF Gaming 1000W Gold White Edition

・価格：39,800円（税込）

・メーカー：ASUS

SPARKLE Intel Arc A770 ROC Luna OC Edition」

ASUSの電源ユニットに、白を基調にしたバージョンが登場。新世代のATX3.0 / 16pinに対応可能。耐久性が長いデュアルボールベアリングを採用。楽に取り付けられるフルモジュラー式で、コネクタまで真っ白。今、白い自作PCが流行っているので、人気を集めそうな新商品だ。

・価格：51,500円（税込）

・メーカー：SPARKLE

SPARKLE Intel Arc A770 ROC OC Edition

Intel Arc A770 グラフィックスを搭載。搭載メモリ16GB。2.5スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを搭載するOC版グラフィックスカード。こちらも流行のホワイトカラー仕様。

・価格：50,980円（税込）

・メーカー：SPARKLE

Intel Arc A770 グラフィックスを搭載。搭載メモリ16GB。2.5スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを搭載するOC版グラフィックスカード。こちらはスタンダードなブラックカラー。

PN750M

・価格：17,480円（税込）

・メーカー：DEEPCOOL

PN750D

最新の Intel ATX 3.1 および PCIe 5.1 規格を満たすフルモジュラー式新型電源ユニット。専用の 12V-2x6、5 つの EPS/PCIe ポートを備えた PN750M は、最新のハイパワーコンポーネントに安定した電力を提供する。ケーブル類が取り外し可能で、取り扱いしやすい仕様。

・価格：15,580円（税込）

・メーカー：DEEPCOOL







最新の Intel ATX 3.1 および PCIe 5.1 規格を満たす新型電源ユニット。専用の 12V-2x6、5 つの EPS/PCIe ポートを備えた PN750M は、最新のハイパワーコンポーネントに安定した電力を提供する。こちらはケーブル類が直付け仕様。

Lethal Gaming Gear LA-1 Superlight - Wireless Gaming Mouse - Black

・価格：8,800円（税込）

・メーカー：Lethal Gaming Gear

Lethal Gaming Gear LA-1 Superlight - Wireless Gaming Mouse - White

・価格：8,800円（税込）

・メーカー：Lethal Gaming Gear

テクノハウス東映 訳アリ特価品情報

6E1T8PA-ABOB

大人気マウスパッドメーカーLethal Gaming Gearから、最新スペックで、馴染みやすい形状の軽量マウスが登場。仕事にゲームに大活躍！店舗情報店名：パソコンSHOPアーク住所：東京都千代田区外神田 3-16-18 通運会館 1F電話：TEL 03-5298-7051お問合せ窓口：受付時間 11:00〜18:00営業時間：平日 11:30〜20:00、土日祝 11:00〜19:30※営業時間の詳細は公式ホームページを参照。公式ページ：https://www.ark-pc.co.jp/info/shopguide.html今週のテクノハウス東映は、外箱に破損がある箱損ノートPCが大豊作！ 箱なんて飾りですよ、という方はぜひゲットしていただきたい。店頭のみでの販売となるので、ご注意を！

・13.3インチ

・価格：99,800円（税込）

・メーカー：HP

6E1X4PA-AADE

・14インチ

・価格：99,800円（税込）

・メーカー：HP

6E1X6PA-AAED

・15.6インチ

・価格：118,800円（税込）

・メーカー：HP

806Y2PA-AAAC

・14インチ

・価格：12,400円（税込）

・メーカー：HP

店舗情報店舗名：テクノハウス東映住所：東京都千代田区外神田1-10-11 ラジオデパート1F営業時間：10:00〜19:00電話番号：03-3253-9896公式サイト：http://www.toeimusen.co.jp/~th/