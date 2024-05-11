2024年5月11日放送の「ぶらり途中下車の旅」は両毛線の旅。

旅人は、なぎら健壱。

両毛線

両毛線は、小山駅から新前橋駅までを結ぶ、JR東日本の路線です。

地元の通勤通学客の利用が中心となっていて、上野東京ラインや湘南新宿ラインの範囲に含まれ、前橋からの東京主要交通機関の一つとなっています。

思川・渡良瀬川やその本流である利根川など、大きな河川を横切ることが多く景色も楽しめる路線です。

今週の旅人：なぎら健壱

1952年、本来の下町、東京の銀座（旧・木挽町）で生まれ。

幼少時代は葛飾・金町で過ごしました。1972年にアルバム「万年床」でデビュー。

現在は音楽活動の他、独特のキャラクターでテレビ・映画など多方面で活躍中。

カメラ、自転車、散歩、飲酒、絵画、落語、がらくた収集など数多くの趣味を持ちます。

おじゃましたところ 佐野駅 桐生駅 さくげつ usine 一の湯 前橋駅 フェリカ家づくり専門学校 高崎問屋町駅 Smile Dining 悟天 出流原弁天池 THE GOOD BURGERさくげつ usine 一の湯フェリカ家づくり専門学校Smile Dining 悟天

魚が浮いて見える？驚きの透明度を誇る関東版「モネの池」

【最寄駅】佐野駅よりバスで約35分

【所番地】栃木県佐野市出流原町1117

【電話番号】0283-25-0410（まちの駅 名水「弁天池」の駅 福寿荘売店）

【まちの駅 名水「弁天池」の駅 福寿荘売店 X（旧Twitter）】https://twitter.com/ENOTAROJIRO

THE GOOD BURGER（佐野駅）

超人気の裏メニュー！焦げたチーズが病みつきになる「テッパンチーズバーガー」

【最寄駅】佐野駅より徒歩3分

【所番地】栃木県佐野市若松町661

【電話番号】0283-23-0101

【営業時間】11:30〜15:00／18:00〜22:00（水曜・日曜はランチのみの営業）

【定休日】木曜・不定休（詳しくはInstagramでご確認下さい）

【Instagram】https://www.instagram.com/thegoodburger_sano/

移住夫婦がそれぞれのスキルを活かす！地元野菜とアパレルのお店？

【最寄駅】桐生駅より徒歩15分（上毛電気鉄道「西桐生駅」より徒歩10分）

【所番地】群馬県桐生市宮本町1-5-6

【電話番号】0277-47-6830

【営業時間】13:00〜18:00

【定休日】日曜・月曜

【Instagram】https://www.instagram.com/sakugetsu_kiryu/

織物の街、桐生発の帽子ブランド！オリジナルの型を使ったおしゃれ麦わら帽子

【最寄駅】桐生駅より徒歩20分（上毛電気鉄道「西桐生駅」より徒歩15分）

【所番地】群馬県桐生市本町2-3-1

【電話番号】0277-46-8663

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】水曜・不定休（詳しくはInstagramでご確認下さい）

【ホームページ】https://www.com-position.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/composition_usine/

廃業していた大正時代創業のレトロ銭湯を一人の女性が令和に復活！

【最寄駅】桐生駅より徒歩25分（上毛電気鉄道「西桐生駅」より徒歩15分）

【所番地】群馬県桐生市本町1-4-35

【営業時間】

火曜〜土曜 17:00〜23:00（最終受付22:30）

日曜 7:00〜13:00（最終受付12:30）

【定休日】月曜・7日・17日・27日

【Instagram】https://www.instagram.com/ichinoyu.sento/

【薪ロウリュウサウナ ニノサInstagram】https://www.instagram.com/ninosa.sauna/

【YouTube(一の湯復活ものがたり)】https://www.youtube.com/channel/UCI1-Q2VdCtBIMa1XSzRqWVw

敷地内に謎のUFOが着陸？！1960年代、近未来デザインの金字塔UFO型のレジャーハウス！

【最寄駅】前橋駅より徒歩15分

【所番地】群馬県前橋市南町2-38-2

【電話番号】027-223-2100

【ホームページ】https://felica.ac.jp/

※UFO型レジャーハウス「FUTURO（フトゥロ）」の一般公開はしていません。公開はイベント開催時のみになります。

Smile Dining 悟天（高崎問屋町駅）

屋内型の住宅展示場をそのまま居酒屋に？！サンタフェ風、古民家風、モダン風、メルヘン風の家で一杯！

【最寄駅】高崎問屋町駅より徒歩35分（信越本線「北高崎駅」より徒歩20分）

【所番地】群馬県高崎市上並榎町24

【電話番号】027-315-8886

【営業時間】

月〜木曜 17:00〜翌1:00

金・土曜 17:00〜翌2:00

日曜 17:00〜24:00

【定休日】なし