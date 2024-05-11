【DeNA】筒香奮起も森原が9回に決勝点献上で黒星｜プロ野球 DeNA 対 阪神｜2024年5月10日
【動画】｜https://youtu.be/qI3msogoMBE
＜2024年5月10日（金）JERA セ・リーグ公式戦 DeNA 3-4 阪神 ＠横浜スタジアム＞
プロ野球 DeNA 対 ヤクルトの試合が横浜スタジアムで行われ、ホームのDeNAが阪神に3-4で敗れた。
横浜スタジアムでファイトを見せたのは、
5年ぶりに日本球界へ復帰を果たした６番筒香。
反撃ののろしを上げるタイムリースリーベースを放ち
帰ってきたハマの大砲が横浜のファンを沸かせた。
その筒香の一打に応えたのは、８番京田。
２試合連続のタイムリーヒットで試合を振り出しに戻す。
しかし９回、守護神森原がピンチを招き
ノイジーに決勝打を許し、打線のファイトも空しく、DeNAが破れた。
一方の阪神は、首位をした。
■責任投手
【勝投手】岩崎（2勝0敗）
【敗投手】森原（0勝1敗）
【セーブ】ゲラ（6セ）
■バッテリー
【阪神】青柳、石井、島本、岩崎、ゲラ ‐ 坂本
【DeNA】東、森原 ‐ 山本
■本塁打
【阪神】近本 5号（1回ソロ 東）
【DeNA】
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