グローバルジーンズブランド「 Levi’s®(リーバイス) 」が、ブルージーンズの誕生日「501® DAY」を祝して、“音楽と自己表現”がテーマのバースデーイベント『Levi’s® Music. Denim. Customize.(リーバイス® ミュージック デニム カスタマイズ)』を開催。5月11日(土)〜19 日(日)の期間中、東京・原宿フラッグシップストアにて、アーカイブ展やスペシャルなカスタマイズイベントを楽しむことができます。

全国のテーラーショップでスタートする、イラストレーター・Shogo Sekineさんのデザインによるカスタマイズメニューにも注目です。リーバイス®がブルージーンズの誕生日「501® DAY」を今年もお祝い全てのリーバイス®ジーンズのバックパッチに刻まれている1873年5日20日の日付は、リーバイス®がリベットで補強したパンツの特許を取得し、世界で初めてのジーンズ「501®」のルーツが誕生した日。リーバイス®では、この記念すべき日をブルージーンズの誕生日「501® DAY」として、毎年お祝いしているんです。2024年の「501® DAY」は、ブランドを形成する大切な要素である"音楽と自己表現"をテーマに、バースデーイベント『Levi's® Music. Denim. Customize.』を開催。とっても貴重なアーカイブ展、デニムを自分好みにカスタマイズできるイベントやワークショップなど、デニム好きさんにも音楽好きさんにもたまらないコンテンツが盛りだくさんです。アーカイブ展『リーバイス®と音楽』は必見!5月11日(土)・12日(日)には、リーバイス® 原宿 フラッグシップストアにて、アーカイブ展『リーバイス®と音楽』がオープン。リーバイ・ストラウス社のアーカイブ室のデニムコレクションから、"音楽"を軸にしたアーカイブが一般公開されます。アーティストのフレデイ・マーキュリーさんがジャパンツアーで着用した、日本初公開となるレザージャケットと501®、シンガーソングライター・Beyonce(ビヨンセ)さんのローライズジーンズなど、なかなか見られない貴重な展示は必見ですよ!ワクワク感たっぷりなカスタマイズイベント5月11日(土)〜19日(日)の期間中は、同じくリーバイス® 原宿フラッグシップストア 1階にて、本イベント限定のカスタマイズが楽しめる「カスタマイズステーション」が出現。ビンテージグラフィックや音楽を感じるアートワークを熱で圧着する、期間限定のヒートプレスカスタマイズメニューがお目見えします(税込2200円〜/1個)。普段愛用している、リーバイス®製品を持ち込むのもOKですよ。2023年に行われた際に大好評だったという、「DIYセルフペイントボックス」も要チェック。通常はテーラーが行うデニム製品のメニューを、自分の手で行うことができちゃいます(税込3300円/1着片面)。こちらもリーバイス®製品の持ち込みが可能で、当日分の予約受付は原宿 フラッグシップストア1階で行われるそう。自由にペイントを楽しんで、世界にひとつだけのとっておきの1着を完成させてみませんか?5月18日(土)・19日(日)の2日間は、モデルやコラージュアーティストとして活躍する花梨さんによる本イベント限定のアートを、ヒートプレスでプリントできるワークショップ「WORKSHOP with 花梨」が開催。当日店舗で購入したものや私物の、コットン素材のリーバイス®アイテムを用意して参加してくださいね。存在感バツグンのおしゃれなアートを使って、もっとお気に入りのジーンズにアップデートしてみて。「WORKSHOP with 花梨」開催日時開催日:5月18日(土)・19日(日)時間:18日 12:00〜15:00(最終受付14:00)/19日 12:00〜18:00(最終受付17:00)Shogo Sekineさんのアートを使ったカスタマイズメニューも登場全国のテーラーショップでは、5月11日(土)より「フェスカスタマイズメニュー」がスタートします。人気イラストレーター・Shogo Sekineさんが本イベントのために提供したオリジナルデザインの、音楽モチーフの刺繍を施すことが可能(税込3300円〜)。さらにタイダイやビビッドカラーの、アイコニックなツーホースパッチのカスタマイズができるといいます(税込1650円〜)。これからの時期のフェスやリゾートシーンをもっとハッピー気分にさせてくれるような、特別なカスタマイズを楽しんじゃいましょう。詳しくは公式サイトをチェックしてねご紹介した各カスタマイズイベントの詳しい参加方法や注意事項などは、公式サイトにて確認が必要です。デニム好きさんは、ぜひこのスペシャルなイベントに参加してみてくださいね。Levi's 原宿フラッグシップストア営業時間:11:00〜19:00住所:東京都渋谷区神宮前六丁目16番12号 神宮前グリーンテラス『Levi's® Music. Denim. Customize.』特設ページhttps://www.levi.jp/2024ss_501day.html参照元:リーバイ・ストラウス ジャパン 株式会社 プレスリリース