

【動画】｜https://youtu.be/qI3msogoMBE







＜2024年5月10日（金）JERA セ・リーグ公式戦 ヤクルト 1-2 巨人 ＠神宮球場＞

プロ野球 ヤクルト 対 巨人の試合が神宮球場で行われ、巨人の先発・戸郷翔征投手（24）が7回1安打無失点の好投を見せて今季3勝目を挙げた。

巨人の先発・戸郷は今季被打率1割台（.149）のフォークと伸びのあるストレートとのコンビネーションでヤクルトの強力クリーンナップを圧倒し、6回までわずか1安打に抑える。

1点リードの7回一死走者なしの場面で小林誠司捕手（34）がフルカウントからチェンジアップを捉え「戸郷になんとか追加点を」と971日ぶりの本塁打を放った。

8回裏に1点差とされ、なおも二死満塁の最大のピンチで高梨雄平投手（31）が登板し、なんとか切り抜けて巨人が逃げ切り勝ち。今季2度目の3連勝を飾った。



■責任投手

【勝投手】戸郷（3勝1敗）

【敗投手】ヤフーレ（4勝2敗）

【セーブ】バルドナード（1セ）

■バッテリー

【巨人】戸郷、西舘、船迫、高梨、バルドナード ‐ 小林

【ヤクルト】ヤフーレ、丸山翔、長谷川、大西 ‐ 中村

■本塁打

【巨人】吉川 1号（1回ソロ ヤフーレ）、小林 1号（7回ソロ ヤフーレ）

【ヤクルト】

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