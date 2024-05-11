Âç²Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÇµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¡È¸µ¥«¥ì¡É¤ÈºÆ²ñ
¡¡º£Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦»ç¼°Éô¡Ê¤Þ¤Ò¤í¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼´¤Ë¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Îµ®Â²¤ÎÎø°¦¤ä±åÇ°¡¢Å¥¾Â¤ÎÀ¯Áè¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤Ò¤íÌò¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê35¡Ë¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ò±é¤¸¤ëÊÁËÜÍ¤¡Ê37¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥³¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤âÂ©¸¯¤¤¤Þ¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£Æ»Ä¹¤Ë¤ÏËÜºÊ¡¦ÎÑ»Ò¡¢Â¦¼¼¡¦ÌÀ»Ò¤¬¤¤¤Æ¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¤Þ¤Ò¤í¤¬¤¤¤ë¡£¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ-¡Ù¤Î»þ¤âÊÁËÜ¤Ë¤ÏºÊ»Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÈ¹â¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âè21²ó¡Ê5·î26ÆüÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤«¤é¥É¥é¥Þ¤âÃæÈ×¤ËÆþ¤ê¡¢±ÛÁ°ÊÔ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¹À²Î¡Ê54¡Ë±é¤¸¤ë¼ë¿ÎÁï¤ä¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê37¡Ë±é¤¸¤ëÁ×¤Î¸«½¬¤¤°å»Õ¡¦¼þÌÀ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¼þÌÀ¤Ï¡¢¾¦¿Í¤Î¼ë¿ÎÁï¤é¤È¶¦¤Ë±ÛÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ò¤í¤ËÁ×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤ë¤¦¤Á¤Ë¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾¾²¼¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÎø¿ÍÆ±»Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¦±é¤¬Êª¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡¢°Ê¿´ÅÁ¿´¤Î´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥È¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Æ»Ä¹¤È¤ÎÍí¤ß°Ê¾å¤Ë¡¢¼þÌÀ¤È¤âÇ»¸ü¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÌë8»þÂæ¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï´±Ç½¥·¡¼¥ó¤ÏÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈ©¤ÎÏª½Ð¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤àÇ¨¤ì¾ìá´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆµÈ¹â¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÍ×Ë¾¤Ë¤â±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î³Æ½ê¤Ç¤ß¤º¤«¤éÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¿°Â¤ÎÀ¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼öëÇ¤¬Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿»þÂå¡£¼öëÇ¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¤¤¿¾åµéµ®Â²ÁØ¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ïµ®Â²¤«¤é½îÌ±¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¼öëÇ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµ´Ø¿´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤â¡¢Å·¹Ä¤«¤é¤âÆ£¸¶²È¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±¢ÍÛ»Õ¤Î°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ä¹¤Î±ù¡¦°Ë¼þ¤¬Æ»Ä¹¤ò¼öëÇ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¸«ÇË¤Ã¤Æ´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¡£µÈ¹â¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¼öëÇ¤ÎÉÝ¤µ¤Ë¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ªÀ¶¤á¤Î¤¿¤á¤Ë±ö¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë±ö¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÀ¶¤á¤Î±ö¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ý»²¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â´«¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¤Þ¤Ò¤í¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë