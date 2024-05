米大リーグ(MLB)の公式Xが日本時間11日に更新され、ドジャース・大谷翔平がサンディエゴに到着した際のオフショットが公開された。MLBは「Shohei Ohtani arriving in San Diego for the Dodgers-Padres game tonight」とつづり、この日パドレス戦に臨む大谷の写真を投稿。大谷はキャップを後ろからかぶり、白Tシャツと黒系パンツを組み合わせたシンプルな装い。首元からはネックレスがチラリとのぞいている。この写真を見た人からは「爽やかイケメン」「ネックレス変わった〜」「髪切ったよね〜 スッキリ」「こういうシンプルなの好き」「清潔感の塊でしょ」「爽やか〜柔軟剤のCMできるわ」などとコメントが寄せられた。