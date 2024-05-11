来週の主な予定 米消費者物価に小売売上高 日本GDP速報、物価高・個人消費低迷で2四半期ぶりマイナス成長へ… 来週の主な予定 米消費者物価に小売売上高 日本GDP速報、物価高・個人消費低迷で2四半期ぶりマイナス成長へ…

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来週の主な予定 米消費者物価に小売売上高 日本GDP速報、物価高・個人消費低迷で2四半期ぶりマイナス成長へ…



・日本GDP 2四半期ぶりのマイナス成長へ… 物価高・個人消費低迷、自動車大手の認証不正問題、能登地震が影響

・米生産者物価指数 3月は前月比+0.2%と予想以上に伸びが鈍化、前年比は伸び拡大も予想は下回った

・米消費者物価指数 3月は前年比+3.5%と昨年9月以来の高水準となり、利下げ開始は秋以降との見方が強まった

・米小売売上高 3月はコア+1.1%と昨年1月以来の高水準、予想も大きく上回り年内利下げ見送り観測すら浮上した

・パウエルFRB議長がイベント講演・大学卒業式で挨拶 金融政策や経済見通しについての発言はあるのか



13日（月）

NZ中銀インフレ予想（第2四半期）

NY連銀インフレ期待（4月）

ユーロ圏財務相会合

ジョルダン・スイス中銀総裁、討論会参加

ジェファーソンFRB副議長、メスター・クリーブランド連銀総裁、中央銀行に関する討論会参加



14日（火）

日本国内企業物価指数（4月）

金融庁「インパクトフォーラム」開催

英週平均賃金（3月）

米生産者物価指数（4月）

EU財務相理事会

ピル英中銀チーフエコノミスト、講演

パウエルFRB議長、クノット・オランダ中銀総裁、オランダ外国銀行協会で講演

バイデン米政権、対中関税強化発表予定

OPEC月報



15日（水）

豪賃金指数（第1四半期）

中国中期貸出制度（MLF）1年物金利

米消費者物価指数（4月）

米小売売上高（4月）

米NY連銀製造業景気指数（5月）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、2024年石油会議で経済について講演（質疑応答あり）

バーナンキ元FRB議長、英中銀経済予測見直しに関する報告書について英議会で証言

香港市場は仏誕節で休場



16日（木）

日本GDP速報値（第1四半期）

豪雇用統計（4月）

ECB金融安定報告

ハンター豪中銀チーフエコノミスト兼総裁補佐（経済担当）、講演

グリーン英中銀委員、労働市場について講演

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、教育・医療・経済について講演（質疑応答あり）

メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会参加（質疑応答あり）



17日（金）

中国住宅価格・不動産投資（4月）

中国鉱工業生産・小売売上高（4月）

アジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会合



19日（日）

パウエルFRB議長、ジョージタウン大学の卒業式で挨拶



※予定は変更することがあります

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