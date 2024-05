ファミリーマートは「ファミマル KITCHEN」から、「さっぽろ純連監修 冷し味噌まぜそば」や「麺屋こころ監修 冷し台湾風まぜそば」などの有名店監修商品をはじめ、冷し中華、そば、うどんなどの冷し麺をリニューアルし、全国のファミリーマートで順次発売します。

ファミリーマート「旨い冷し麺!全面一新」

発売場所:全国のファミリーマートト約 16,300 店

※発売日は商品によって異なります。

※「全麺一新」は発売日以降に店舗に納品された商品が新規格の商品となります。

2024年、「ファミマル KITCHEN」の冷し麺は「麺」に注目です!

コシ、口当たり、風味を追求してさらに美味しくリニューアルされました。

冷し味噌まぜそば

価格:554円(税込598円)

発売日:2024年5月14日(火)

「冷し味噌まぜそば」は札幌で人気の創業 60 年の人気店ラーメン店「さっぽろ純連」監修商品です。

コシのある中太麺に、北海道産味噌のさっぽろ純連の特製だれの香ばしい風味が広がる冷し味噌まぜそば。

白味噌で調味した肉そぼろや、コーンなどの具材のほか、トッピングのしょうがでさっぱりと食べると絶品☆

冷し台湾風まぜそば

価格:554円(税込598円)

発売日:2024年5月14日(火)

「冷し台湾風まぜそば」は台湾まぜそばの人気店「麺屋こころ」監修商品です。

中太麺に、さば節の旨みが特徴の麺屋こころの味を再現した特製だれを合わせて辛味と旨みが効いたピリ辛の台湾ミンチと彩り豊かなきゅうりやねぎ、メンマがトッピングされています。

夏バテ対策にもぴったりのガッツリとした食べ応えのある一品です。

さわやか醤油スープ 冷し中華

価格:554円(税込598円)

発売日:2024年5月14日(火)

王道の美味しさを追求した冷し中華は、ごま油の香りとレモン酢で酸味をアップし、豚肉の旨みが広がる肩ロースチャーシューがトッピングされています。

具材やスープ、麺のバランスが取れたこだわりの冷し中華です。

※中部地区では一部商品の仕様が異なります。

石臼挽きそば粉の ざるそば

価格:380円(税込410円)

発売日:2024年5月21日(火)

石臼挽きのそば粉を使用してやや太さの異なる2種類の麺を使用し、手打ち感のある食感のそばの香りが楽しめる、ざるそばです。

醤油のうまみとだしの香りが感じられるそばつゆで楽しめます。

北海道産小麦の小麦粉使用 冷したぬきうどん/冷しぶっかけうどん

価格417円(税込450円)

発売日:2024年5月28日(火)

※発売場所によって商品名が異なります。

冷したぬきうどん :関東・東海・北海道

冷しぶっかけうどん:東北・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・南九州・沖縄

材料の配合比率を変更し、薄刃で切り出すことにより、コシのあるつるっとなめらかなうどんにリニューアルされました。

宗田かつお節と真昆布でより重厚な旨みとだし感のあるつゆが楽しめます。

50円引きクーポンがもらえるキャンペーン

発券期間:2024年5月14日(火)〜2024年5月27日(月)

引換期間:2024年5月14日(火)AM7:00〜2024年6月3日(月)

対象商品:そば・うどん・中華麺・パスタ・焼麺などのめん類各種商品

※対象外商品:麺入りサラダ・生麺・袋麺・カップ麺・冷凍麺・グラタン類・お好み焼き類

対象のめん類を買うと次回購入時に、対象のめん類全品が50円引き50 円引きになるクーポンレシートが貰えるキャンペーンです。

コシ、口当たり、風味を追求して美味しくリニューアルされた、「ファミマル KITCHEN 旨い冷し麺」は2024年5月14日(火)より全国のファミリーマートで順次発売です。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8%にて表示しています。

※店舗によっては取り扱いのない場合があります。

※宮崎県・鹿児島県・沖縄県では一部商品の仕様が異なる場合があります。

