日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の3万8210円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40787.72円 ボリンジャーバンド3σ
40026.48円 ボリンジャーバンド2σ
39780.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39265.24円 ボリンジャーバンド1σ
38504.00円 25日移動平均
38500.00円 一目均衡表・基準線
38448.27円 75日移動平均
38316.00円 5日移動平均
38229.11円 10日日経平均株価現物終値
38210.00円 11日夜間取引終値
38100.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円 一目均衡表・転換線
37742.76円 ボリンジャーバンド-1σ
36981.52円 ボリンジャーバンド2σ
36220.28円 ボリンジャーバンド3σ
34831.10円 200日移動平均
株探ニュース
40787.72円 ボリンジャーバンド3σ
40026.48円 ボリンジャーバンド2σ
39780.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39265.24円 ボリンジャーバンド1σ
38504.00円 25日移動平均
38500.00円 一目均衡表・基準線
38448.27円 75日移動平均
38316.00円 5日移動平均
38229.11円 10日日経平均株価現物終値
38210.00円 11日夜間取引終値
38100.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円 一目均衡表・転換線
37742.76円 ボリンジャーバンド-1σ
36981.52円 ボリンジャーバンド2σ
36220.28円 ボリンジャーバンド3σ
34831.10円 200日移動平均
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