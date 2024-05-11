　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の3万8210円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40787.72円　　ボリンジャーバンド3σ
40026.48円　　ボリンジャーバンド2σ
39780.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39265.24円　　ボリンジャーバンド1σ
38504.00円　　25日移動平均
38500.00円　　一目均衡表・基準線
38448.27円　　75日移動平均
38316.00円　　5日移動平均
38229.11円　　10日日経平均株価現物終値
38210.00円　　11日夜間取引終値
38100.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円　　一目均衡表・転換線
37742.76円　　ボリンジャーバンド-1σ
36981.52円　　ボリンジャーバンド2σ
36220.28円　　ボリンジャーバンド3σ
34831.10円　　200日移動平均


株探ニュース