2024年5月7日にAppleが開催した イベント での最大の驚きのひとつが、次世代AppleシリコンであるM4の発表でした。発表から1年足らずでM3シリーズの次の世代のAppleシリコンが登場することになった理由を、Apple関連のニュースを取り扱う9to5Macがまとめています。M4 already? Here’s why Apple is abandoning the M3 chip so fast - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/05/10/m4-already-apple-abandoning-m3/Appleは2020年11月に最初のAppleシリコンであるM1を発表。その約1年後となる2021年10月にM1シリーズの上位モデルとなるM1 ProとM1 Max、さらに2022年3月になって最上位モデルとなるM1 Ultraを発表しました。2022年6月にはM2、2023年1月にはM2 ProとM2 Max、2023年6月にはM2 Ultraを発表しています。そして、2023年10月にM3・M3 Pro・M3 Maxを同時に発表。M3シリーズはMac用Appleシリコンとしては初の3nmプロセスで製造されたチップであることがアピールされていました。Appleが次世代Mシリーズの「M3」「M3 Pro」「M3 Max」を発表、Mac向けとしては初の3nmプロセスチップに - GIGAZINEしかし、M3シリーズの登場から1年足らずでAppleは次世代AppleシリコンとなるM4を発表しました。M4は第2世代の3nmテクノロジーを採用しているとアピールされています。次世代Appleシリコン「M4」が登場、他社製NPUを上回るAI処理性能を実現 - GIGAZINEM3搭載のMacBook Airが発表されたのは2024年3月のことで、それからわずか2か月でM4が登場してしまったため、9to5Macは「多く人々がしばらくはM3の時代が続くと考えていたはず」と指摘しています。なぜAppleがM3シリーズから早くもM4に移行したのかについて、9to5Macは「正確な理由は明かされていないものの、既存の情報から予想することは非常に簡単」と記しています。9to5Macが指摘するのは、M4が「第2世代の3nmテクノロジー」を採用しているという点。M3シリーズも3nmプロセスを採用していますが、M4はこれとは異なる次世代の3nmプロセスを採用していることが強調されています。この理由について、9to5Macは「AppleがM3で採用した3nmプロセスから第2世代3nmプロセスに移行したことは驚くべきことではありません。なぜなら、2023年4月にAppleが3nmプロセスに移行した際に、製品の歩留まりに顕著な問題が発生しているという報告が上がっていたためです」と言及。実際、M3シリーズが発表される前のタイミングでEE Timesが「Appleシリコンの製造を担当しているTSMCは、Appleの3nmチップに対する需要に応えようと懸命に取り組んでいるものの、歩留まりの問題により量産への移行が妨げられています」と報じていました。3nmプロセスチップの歩留まりの悪さから、TSMCはAppleと「不良品分のダイの代金は請求しない」という契約を交わしたとの報道も出ていました。TSMCはAppleと「3nm世代プロセスで製造したチップの不良品分を請求しない契約」を交わしている、その理由とは? - GIGAZINEby Business Durhamこれらを踏まえ、9to5Macは「M3からM4への素早い移行は、オリジナルのM3の製造プロセスに現在進行形で明らかな問題があることを示しています。元のプロセスでは引き続き非効率性と歩留まりの問題があり、AppleはTSMCの対処に満足していません」と指摘。つまり、M4への移行はより強力なチップを発表するためだけでなく、M3シリーズの製造に伴う損失を最小限に抑えることも踏まえたものであると指摘しているわけです。