¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç£Ð£Ó£ÇÂàÃÄ¤òÊó¹ð¤«¡¡¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¤¬àÄ¾ÅÅá¤Ç¤ª»Ç¤¤
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÎÆ±¹ñÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïºÇ½ªÀá¡Ê£±£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºÀï¤ÇÂàÃÄ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£Ð£Ó£Ç¤Ï²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºÀï¤¬º£µ¨¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬à£Ð£Ó£Ç¡¦¥¨¥à¥Ð¥Úá¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Á¥ê¥ó¥®¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ð£Ó£Ç¤Î¥Ê¥»¥ë¡¦¥¢¥ë¥±¥é¥¤¥Õ¥£²ñÄ¹¤¬¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ËÄ¾ÅÅ¡£ÂàÃÄ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«à¤ª»Ç¤¤á¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤Î¤³¤È¡££Ð£Ó£ÇÂ¦¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë·Á¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ç¤Ï¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÎÊÖÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸ø¤Ë¤Ï²¿¤âÉ½ÌÀ¤»¤º¡¢µ¬ÄêÏ©Àþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµî¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â£Ð£Ó£Ç¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤é¥¨¥à¥Ð¥ÚÈ´¤¤ÎÀï¤¤¤òÁÛÄê¡££±£°Æü¤ËÍèµ¨¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ëà¸µ¥¨¡¼¥¹á¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ï¡Ö£Ð£Ó£Ç¤Ï¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÎÂàÃÄ¤òÇ§¤á¤¿ÌÏÍÍ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£