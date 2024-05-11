１０日の債券市場、米債利回りはロンドン市場午後からNY朝にかけて上昇した。米10年債利回りはロンドン午前に4.44%を付けていたが、その後は上昇し4.50%台を付けた。昼前から午後にかけては4.50%を挟んでの推移が続いた。



株式市場でも週末を前に様子見ムードが見られており、債券市場も最初の上昇後は動意に欠ける展開となった。



米国債利回り（NY時間16:59）

2年債 4.866（+0.050）

10年債 4.498（+0.045）

30年債 4.641（+0.033）

期待インフレ率 2.355（+0.011）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.517（+0.022）

英 国 4.166（+0.024）

カナダ 3.696（+0.069）

豪 州 4.322（-0.025）

日 本 0.908（0.000）





MINKABUPRESS 山岡

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