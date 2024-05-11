１０日の債券市場、米債利回りはロンドン市場午後からNY朝にかけて上昇した。米10年債利回りはロンドン午前に4.44%を付けていたが、その後は上昇し4.50%台を付けた。昼前から午後にかけては4.50%を挟んでの推移が続いた。

株式市場でも週末を前に様子見ムードが見られており、債券市場も最初の上昇後は動意に欠ける展開となった。

米国債利回り（NY時間16:59）
2年債　 　4.866（+0.050）
10年債　　4.498（+0.045）
30年債　　4.641（+0.033）
期待インフレ率　　2.355（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.517（+0.022）
英　国　　4.166（+0.024）
カナダ　　3.696（+0.069）
豪　州　　4.322（-0.025）
日　本　　0.908（0.000）


MINKABUPRESS　山岡