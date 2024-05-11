¡ÚGI¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡Û»Ë¾åºÇ¹â¡Ö2070ËüÇÏ·ô¡×¤ò½Ð¤·¤¿·êÅÞ´¿´î¤Î¡Ö»°Âç¼ï²´ÇÏ¤Î»º¶ð¡×¤òÁÀ¤¦
¡¡º£½µ¤ÎGI¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢º£¤ÏË´¤Âç¼ï²´ÇÏ¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤Î»º¶ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â£±Æ¬¤º¤Ä¤Î½ÐÁö¤À¤¬¡¢»º¶ð¿ô¤¬Ç¯¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê»²Àï¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ö·ê¡×¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¶áÇ¯¤Î¡Ö»°Âç¼ï²´ÇÏ¤Î»Æ¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤»º¶ð¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡ÊÌÆ£´¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»±¹¼Ë¡Ë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ºòÇ¯¤ÎÌÆÇÏ£³´§¤¢£Ãå¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯Ä¹¼ÔÁê¼ê¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊGI¡Ë¤Ç¤â£³Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¡£Êë¤ì¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç£¹Ãå¡¢º£Ç¯½éÀï¤ÎÂçºåÇÕ¤¬13Ãå¤È¶áÁö¶ìÀïÂ³¤¤À¤¬¡¢²´ÇÏÁê¼ê¤ÎGI¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£ÌÆÇÏÆ±»Î¤ÎGI¤Ê¤é¡¢¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊG·¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢£²¾¡¤ò¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Çµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢µ÷Î¥Å¬À¤Ï½½Ê¬¡£Åìµþ¥³¡¼¥¹¤â£±¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÏ¢ÂÐ¤À¡£º£²ó¤Ï¿·¥³¥ó¥Ó¤ÎÃÓÅº¸¬°ì¤ÇÄ©¤à¤¬¡¢GI26¾¡¡Ê¤¦¤ÁÌÆÇÏGI¤ò12¾¡¡Ë¤È¤¦¡¢Âç¥ì¡¼¥¹¤Ë¶¯¤¤µ³¼ê¤À¤±¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤Î¥Õ¥£¥¢¥¹¥×¥é¥¤¥É¡ÊÌÆ£¶¡¢Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±¹¼Ë¡Ë¤ÏºòÇ¯Êë¤ì¤Î¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG·¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢½Å¾Þ¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£µ³¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¥ë¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢¼¡Áö¤ÎÃæ»³ÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG·¡Ë¤Î¼ê¹Ë¤â¼è¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£¹Ãå¤Ê¤¬¤é¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤·¤Æµ³¾è¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡Ò£³¡¦£±¡¦£±¡¦£³¡Ó¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¡¢2020Ç¯Í¥¾¡¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ï¹ñ»Þ±¹¼Ë½êÂ°ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£´¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¤Î¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º¡ÊÌÆ£µ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌî±¹¼Ë¡Ë¡£°ìºòÇ¯¤Î½©²Ú¾Þ¡ÊGI¡Ë¾¡¤ÁÇÏ¤À¡£Á°Áö¤ÎÂçºåÇÕ¡ÊGI¡Ë¤ÏÆ¨¤²¤Æ£¸Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£°ÉÃ£µº¹¤Ç¡¢Ãå½ç¤Û¤É¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¹´üµÙÍÜÌÀ¤±¤ò¤Ò¤ÈÃ¡¤¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤ÏÁ°Áö°Ê¾å¡£Ä´¶µ¤Çµ³¾è¤·¤¿À¾Â¼½ßÌé¤Ï¡¢¥Ð¥Í¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤Ë¡Ö¥¤¥ë¥«¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½©²Ú¾Þ¤Ç¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤ä¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿ÄìÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¤¬2011Ç¯¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¤ÏÉðËµ³¾è¤Î¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤È¡¢¥â¥ì¥¤¥éµ³¾è¤Î¥Þ¥¹¥¯¥È¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î£²Æ¬¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í£±¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î·èÃå¤Ï¡¢²áµî18²ó¤Ç2011Ç¯¤Î£±²ó¤À¤±¡£¹Ó¤ì¤ëGI¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¯¡¢2015Ç¯¤Ï£±Ãå£µÈÖ¿Íµ¤¡¢£²Ãå12ÈÖ¿Íµ¤¡¢£³Ãå¤Ë18ÈÖ¿Íµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢£³Ï¢Ã±2070Ëü5810±ß¤È¤¤¤¦GI»Ë¾åºÇ¹âÇÛÅö¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·êÅÞ¤Ï°ì¹Í¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê³õ»ÖÏº¡¿¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë