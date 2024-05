ビートルズ「レット・イット・ビー」55年の時を経て新ミュージックビデオ解禁

ザ・ビートルズの「レット・イット・ビー」の新たなミュージックビデオがリリースされた。



最後のスタジオアルバム「レット・イット・ビー」に収録された同曲の新たなMVが、約55年を経て、5月10日に解禁。ディズニープラスから配信中のドキュメンタリー映画「ザ・ビートルズ: Let It Be」からの映像や未公開のアウトテイクが使用されている。



同映画はピーター・ジャクソン監督によるドキュシリーズ「ザ・ビートルズ: Get Back」とは別の記録映像を使用。ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ジョン・レノン、ジョージ・ハリスンによるリハーサルから始まり、スタジオ作業、そして1969年1月に行われたロンドンのアップル・コア社のルーフトップ・コンサートで締められている。当時同バンドはソングライターのビリー・プレストンを交え同アルバムを制作、同コンサートはグループとして最後のパフォーマンスとなっていた。



今回アップル・コア社はジャクソンのパーク・ロード・ポスト・プロダクションに依頼し、「ザ・ビートルズ: Get Back」と同じ技術を使って、オリジナル版「レット・イット・ビー」の16?ネガティブから細心の注意を払い修復したという。