【アズールレーン 熊野 ファンシーウェーブ】2025年3月 発売予定価格:27,800円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2025年3月に発売される1/6スケールフィギュア「アズールレーン 熊野 ファンシーウェーブ」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する最上型四番艦の艦船である熊野を立体化したものだ。

今回は、熊野のスキンとして実装された「ファンシーウェーブ」をモチーフにしており、露出度の高い水着姿で再現されている。オリジナルのイラストそのままといった雰囲気だが、こうして実際にフィギュア化されたものを見ると完成度の高さに驚かされる。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約190mmだ

大胆なポーズで浮き輪の上にまたがって、水面の上で跳ねているようなスタイルが印象的なこちらの熊野。煌びやかに見える金色の長い髪は、ふんわりと浮かんでいるような姿で再現されており、躍動感に溢れているところも魅力的だ。

ちなみにこちらの髪にはクリアパーツが採用されており、少し透明感のある見た目に仕上げられている。頭に付けられた様々な装飾品の数々もなかなか派手だ。赤と黒のツートンカラーの角や赤い十字架、大きな花びらのアクセサリーなどもしっかりと再現されている。

口の中にはギザギザの歯が見える

舌の上には緑色の飴玉が!?

頭の上に付けられたアクセサリーの数々もしっかり作り込まれている

熊野が身に付けている水着は、ひらひらとした部分が付けられている。胸元あたりフリル状の水着だが、それ以外は比較的布の部分が小さく露出度もかなり高めだ。肩から提げたバッグは、紐のねじれ具合も元のイラスト通りに再現されており、クマのアクセサリーもしっかりと付けられている。

上半身はひらひらが厚めの水着になっているが、バストの形はよくわかる

長い髪は毛先にかけて透き通っているように見える

バッグの紐のねじれもオリジナルのイラスト通りだ

大きな浮き輪にまたがった姿になっているが、その下には水がほとばしっているようなエフェクトが表現されているところも素晴らしい。こうした細かい作り込みのおかげもあってか、単体で見ても真夏っぽい雰囲気が全体に漂っている。

おへそ周りの肉付き感が素晴らしい

布の面積が小さめでおしりが隠しきれない!

水のエフェクトが夏っぽさを演出してくれている

あみあみ秋葉原ラジオ会館店で、こちらの「アズールレーン 熊野 ファンシーウェーブ」が展示中だ。実際に手に入れるまではまだまだ時間が掛かるが、その前に実物を見る良い機会となっている。ちなみに予約の締め切りは6月26日までとなっているが、どうしても欲しい人は忘れる前に購入しておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar. Inc. All Rights Reserved