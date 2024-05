【ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド ぬいぐるみクッション <ファットキャット>】5月11日 発売価格:4,180円

スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド ぬいぐるみクッション <ファットキャット>」を本日5月11日に発売する。価格は4,180円。

本商品は、「ファイナルファンタジーXIV」のゲーム内で、お供として一緒に冒険できるミニオン「ファットキャット」をモチーフにしたぬいぐるみクッション。高さ約200mmのサイズで、おでぶな子猫のまんまるで可愛らしいフォルムが立体化されている。なお本商品は、過去に発売された商品または過去に予約の受付を終了した商品の追加生産分となり、商品内容は同じものとなる。

サイズ:高さ 約200mm

素材:本体 ポリエステル、ABS/中材 ポリエステル

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

(C) 2010-2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.