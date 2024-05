ザ・ビートルズ「レット・イット・ビー」の新しいMVがプレミア公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ディズニープラス「スター」で独占配信中の映画『ザ・ビートルズ: Let It Be』からの映像をフィーチャー!

ザ・ビートルズが新しい「レット・イット・ビー」のMVをプレミア公開した。

新しいビデオは、ディズニープラス「スター」で独占配信中の修復された映画『ザ・ビートルズ: Let It Be』からの映像がフィーチャーされている。

1970年5月、ザ・ビートルズ解散の渦中に初めて公開されたマイケル・リンゼイ=ホッグ監督の映画『レット・イット・ビー』は、今やバンドの歴史のなかで正当な位置を占めている。かつて暗いレンズを通して見られていたこの映画は、ピーター・ジャクソン監督とPark Road Post Productionによる入念な修復によって、複数のエミー賞(R)を受賞した2021年のドキュメンタリー作品『ザ・ビートルズ: Get Back』(ディズニープラスで配信中)として新しい光を浴びている。このドキュメンタリー作品は、象徴的な4人組の温かさと仲間意識を紹介し、音楽史における極めて重要な瞬間を捉えている。

『ザ・ビートルズ: Let It Be』には、『ザ・ビートルズ: Get Back』にはなかった映像が含まれており、ビリー・プレストンが加わったザ・ビートルズが、グラミー賞(R)を受賞したアルバム『レット・イット・ビー』の作曲とレコーディング、そしてアカデミー賞(R)を受賞したタイトル曲、そしてグループとして最後のライブを行う1969年1月のロンドンのアップル・コア社の屋上へと、視聴者を誘う。

2021年、ザ・ビートルズのアルバム『レット・イット・ビー』は、プロデューサーのジャイルズ・マーティンとミックス・エンジニアのサム・オケルによってステレオ、5.1サラウンド、ドルビーアトモスでミックスされ、発売された様々なスペシャルエディションパッケージに収録。

Photos by Ethan A. Russell / (C)Apple Corps Ltd ※メイン写真

映画情報

『ザ・ビートルズ: Let It Be』(原題:Let It Be)

ディズニープラス「スター」で独占配信中!

出演:ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、ビリー・プレストン(特別出演)

監督:マイケル・リンゼイ=ホッグ

プロデューサー:ニール・アスピノール

エグゼクティヴ・プロデューサー:ザ・ビートルズ

撮影監督:アンソニー・B・リッチモンド

(C)2024 Apple Corps Ltd. All Rights Reserved.

映画『ザ・ビートルズ: Let It Be』作品サイト

https://www.disneyplus.com/ja-jp

ザ・ビートルズ アーティストページ

https://www.universal-music.co.jp/the-beatles/

ザ・ビートルズ 日本レーベル公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/usm_thebeatles