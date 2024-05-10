¡ÚJUST TAP OUT¡Û¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¦Éñ²Ú¤¬ÅÐ¾ì¡¡°ðÍÕ¤È¤â¤«¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤ª¤¦¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦Éñ²Ú¤¬£±£°Æü¡¢¡Ö£Ê£Õ£Ó£Ô¡¡£Ô£Á£Ð¡¡£Ï£Õ£Ô¡Ê£Ê£Ô£Ï¡Ë¡×¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö£Ñ£Õ£Å£Å£Î¡¡£Ï£Æ¡¡£Ê£Ô£Ï¡×¤Ç²¦¼Ô¤Î°ðÍÕ¤È¤â¤«¤¬»³·üÍ¥¤òÂà¤±¡¢£Ö£²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ä¾¸å¤À¡£»äÉþ»Ñ¤ÎÉñ²Ú¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯£··î¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¸ÅÁã¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡Ö£Ê£Ô£Ï¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¼¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤È¤â¤«¤Ë¡Ö£··î£±£µÆü¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¡¢»ä¤È¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¡££··î£±£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÏÃÄÂÎ¤Î£µ¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤È¤·¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤â¤«¤Ï¡ÖÉñ²Ú¤¬£Ê£Ô£Ï¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢Éñ²Ú¤Î¼ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££··î£±£µÆü¤Î£µ¼þÇ¯¡¢¤ªÁ°¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÊÖÅú¡£Æ±¤¸£±£¹Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±´ü¤È¤ÎºÆ²ñ¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉñ²Ú¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¸¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤ªÁ°¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤Ê¤Î¤«¡¢»ä¤Î¼ó¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤Þ¤Ã¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇËÉ±Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤ó¡¢ÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤ó¡£¤¢¤È¼ÒÄ¹¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤âµÇ°¤¹¤Ù¤¤½¤ÎÂç²ñ¤Þ¤Ç¡¢»ä¤ÏÉ¬¤ºÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤ë¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤ª¤¦¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Éñ²Ú¤Ï£´·î£²£·Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤ÇÅÏÊÕÅí¤òÂà¤±¡¢£Ö£´¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡££··î¤Þ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò»à¼é¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£