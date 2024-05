アンフィニは、2024年度より指定管理者の選定を受け、松島町児童館及び留守家庭児童学級を運営しており、今回「親子サッカー教室」を2024年5月26日(日)に開催することになりました。

アンフィニ 宮城県松島町「親子サッカー教室」

日時 :5月26日(日)10時/13時30分

場所 :松島町 町民グラウンド(宮城県宮城郡松島町磯崎字浜1-2)

参加対象者:松島町児童館の利用児童、留守家庭児童学級登録児童

※家族であれば年中以上の未就学児も参加可能

当日の流れ

1. いくつかのチームに分かれ鬼ごっこなどを行い、ココロとカラダをほぐします。

2. サッカーボールを使って「だるまさん転んだ」「しっぽとり」などを行い、少しずつサッカーボールに慣れていきます。

3. いざ勝負!大人vs子どもで試合を行います。

親子サッカー教室を開催済のエリアでは、「また是非やってほしい!」という声を児童・保護者問わず多く集まりました。

子どもたちは、日頃過ごしている放課後児童クラブでの特別イベントを楽しんだとともに、保護者の大活躍ぶりにも大喜びでした。

サッカー教室講師:プレーアドバイザー

プレーアドバイザーは、元Jリーグの選手やコーチ経験者が在籍したアンフィニの専門職員となります。

アンフィニが運営する放課後児童クラブにて日々サッカー教室を中心とした〈体験教室〉を開催しており、子どもたちが“体験する”ことによって“感じる”ということを大切にしており、公設民営という受託運営事業の放課後児童クラブでもアンフィニだからできる付加価値を見出しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サッカー試合のほかボールを使ったレクリエーションも!アンフィニ 宮城県松島町「親子サッカー教室」 appeared first on Dtimes.