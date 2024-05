阪神自動車学院は、2024年5月13日より『阪神自動車学院×飲食店コラボ企画』として、阪神自動車学院の在校生、卒業生は対象飲食店での食事の際に特典がもらえる取り組みの第二弾をスタートします。

阪神自動車学院「飲食店コラボ企画」第二弾

特典 :お会計より10%OFF

割引時必須条件:イーライセンス(阪神自動車学院の名前表示画面)アプリの提示

割引対象者 :在校生、卒業生とともにご来店くださった方全員対象

対象飲食店 :マルキ精肉宝塚店、ミートセンター伊丹店、久太郎(尼崎塚口店/宝塚店)

阪神自動車学院は、在校生・卒業生を対象にした第2弾企画として、飲食店×阪神自動車学院のコラボ企画を実施。

休日の食事時間に少しでも楽しい時間を過ごしてほしいとの想いから、提携企業とのコラボが実現。

様にお声がけをさせていただいたところ、快くコラボ企画を引き受けてくださいましたので実現がかなった企画となっています。

在校生、卒業生ともに、対象店舗を利用すると、イーライセンス(阪神自動車学院の名前表示画面)アプリの提示でお会計より10%の割引が適用されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 対象飲食店にてお会計が10%OFFに!阪神自動車学院「飲食店コラボ企画」第二弾 appeared first on Dtimes.