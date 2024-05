グッティリゾートが淡路島・東浦地区に、2024年7月1日オープンする、1日4組限定のハイグレードな宿泊施設「THE GOAT AWAJI」

そのオープンに併せて、ゲストの目の前の鉄板でシェフが調理しながら料理を提供する「淡路・鉄板焼レストラン“輝光(きこう)”」が同時にオープンします。

グッティリゾート「淡路・鉄板焼レストラン“輝光(きこう)”」

先行予約開始 :2024年6月1日(土)

受付時間 :10:00〜18:00(月曜〜土曜)

予約専用電話番号:06-6948-5939

※先行予約期間は、電話のみの受付となります。

ランチ営業時間 :11:30〜14:30

ディナー営業時間(2部制):17:00〜19:00/19:30〜21:30

座席数 :最大15席(カウンターのみ)

シェフがこだわった厳選の国産牛と淡路島産の食材を使用した、創作鉄板焼料理を味わえる最大15席のカウンター形式の、鉄板焼レストランが、2024年7月1日に「THE GOAT AWAJI」と同時オープンします。

シェフが厳選した国産牛や淡路島産の野菜、新鮮な魚介類などの食材を目の前の鉄板で豪快に焼き上げ、ゲストの舌をうならせます。

厳選した種類豊富なワインと共に、豪華鉄板焼コース料理を楽しめます。

オープン記念 期間限定の特別コース料理

2024年7月1日〜8月31日まで、営業時間内(11:30〜14:30・17:00〜21:30)どの時間帯でも利用いただける特別コース料理をオープン特別価格10,000円(税サ込)で、提供します。

●ランチコース(例)

前菜・スープ・国産牛ステーキ・ご飯・デザート @7,944円(税サ込)〜

他、アラカルトあり。

●ディナーコース(例)

淡路ビーフ お好みのグラム数をお選び頂くコース @11,424円(税サ込)〜

淡路ビーフグラム数をお選び下さい。

※フィレorロース60gからご準備しています。

淡路産 コンビネーションサラダ・季節の焼き野菜・ご飯・味噌汁・香の物・フルーツ・コーヒーor紅茶

グッティリゾート 宿泊施設「THE GOAT AWAJI」

風光明媚な淡路島の東浦地区に誕生。

隣接する砂浜は、百人一首で詠まれている「千鳥」の数少ない生息地。

渚及び磯には貴重な魚介類、海草類も生息しています。

四季を彩る自然の香りと風景が満喫できる場所に最高級宿泊施設が、2024年7月1日にオープンします。

建物は木の香り漂う、プール・サウナ・ジャグジー付ヴィラ棟 2棟、サウナ・ジャグジー付フロア貸切スイートルーム 2室 合計4室が、ゲストを迎えます。

季節ごとに移ろいゆく大阪湾の風景と一体になり、「ただ、過ぎゆく時を愉しむ」

そんな穏やかでのんびりとした旅を楽しめます。

充実した館内施設でプライベートを満喫

スイートヴィラ:洋室トリプル 2部屋+リビングダイニング+プール+テラス+庭園+ジャグジー+サウナ定員:A棟 最大8名、B棟 最大6名(B棟のみ、バーベキューができるテラス付・愛犬同伴可)メインプレミアム:洋室トリプル 2部屋+リビングダイニング+テラス+ジャグジー+サウナ定員:2階フロア貸切 最大6名、3階フロア貸切 最大6名(バーベキューができるルーフテラス付)

各部屋にリビング・ダイニング・キッチンがあり、冷蔵庫や電子レンジ、製氷機、電気ケトル、ReFa製ドライヤー等数々ご準備、コーヒーマシンなども完備しており、完全プライベートを満喫できる空間と各種設備が用意されています。

IN 15:00〜/OUT 11:00 全室禁煙

1,875平米(567坪)

プランの紹介

◎鉄板焼プラン(夕朝食付き)

夕食:併設する「淡路・鉄板焼レストラン“輝光(きこう)”にて、鉄板焼コースディナー。

朝食:レストラン又はルームサービス アメリカンブレックファースト。

◎テラスで味わう淡路島食材満喫バーベキュープラン(夕朝食付き)

夕食:淡路ビーフや近海で獲れた新鮮な海の幸などの食材を部屋へ届けます。

朝食:レストラン又はルームサービス アメリカンブレックファースト。

(バーベキュープランはBBQグリルを備え付けの「スイートヴィラB棟」と、「メインプレミアム3階フロア貸切」のお部屋のみになります)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シェフが目の前の鉄板で調理するレストラン!グッティリゾート「THE GOAT AWAJI」淡路・鉄板焼レストラン“輝光(きこう)” appeared first on Dtimes.