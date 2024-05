最優秀賞はイタリアマルケ州マンチーニ社訪問ツアー招待！モンテ物産「プレミアムパスタ“マンチーニ”レシピコンテスト」

イタリア食材・イタリアワインの輸入商社である「モンテ物産」は、多くの星付きリストランテのシェフたちにも愛用されているプレミアムパスタ「マンチーニ」の魅力を広く発信するため、レシピコンテストを開催します。

モンテ物産「プレミアムパスタ“マンチーニ”レシピコンテスト」

開催日程:

・レシピ募集期間 :5月9日(木)〜6月30日(日)

・書類審査 :7月1日(月)〜7月20日(土)

・最終審査会・結果発表:9月9日(月)

会場:モンテ物産株式会社 本社テストキッチン

応募方法:二次元コード、または以下リンク先の応募フォームにて申請

https://forms.office.com/r/E40gFuQNHZ?origin=lprLink

募集カテゴリー:ショートパスタ部門、ロングパスタ部門 各部門より最終審査会進出者を決定

受賞:

・最優秀賞 :マルケ州マンチーニ社訪問ツアー招待、マンチーニ社より表彰状授与

・最終審査会 参加賞:マンチーニ社の特別セット贈呈

審査基準:

マンチーニ社のパスタの魅力を引き出したレシピから「見た目の美しさ」「再現性」「技術力」「オリジナリティ」「テーマ性」の5項目5段階評価

最終選考は上記5つの項目に「味わい」「時間」を追加した7項目5段階評価

費用:参加費は無料。

最終審査会で使用するパスタと交通費は支給。

試作や、最終審査会で使用する材料費は参加者負担。

参加資格:全国でマンチーニ社のパスタを通常提供いただいているお店の料理人の方

審査プロセス:

・一次審査 :書類審査

・最終審査会:最終審査会進出者に調理を行っていただき(20分程度)、審査を行います。提出する形態は1人前×2皿。

“マンチーニ”はマルケ州産小麦100%で、厳選した自社栽培する小麦だけを使用する稀有なパスタメーカー。

原料小麦の栽培から、製粉、加工とすべての工程を自社で行うマンチーニ社のパスタは、あらゆる工程で理想のパスタを生み出す工夫があります。

豊かな小麦の香り、味わい、そしてパスタのテクスチャーは多くの人を魅了し、愛されています。

日頃より“マンチーニ”を提供し魅力を体感している日本で活躍中の料理人の方々にレシピを開発いただき、“マンチーニ”の魅力を広く共有していただくことを目的としてコンテストを開催します。

各部門(ショートパスタ部門、ロングパスタ部門の2部門)の最優秀賞を獲得した優勝者はイタリア・マルケ州マンチーニ社へ招待。

プレミアムパスタが生まれる環境を畑、工場共に体感できるプログラムが用意されています。

審査員

審査委員長:メログラーノ 後藤シェフ

審査員 :アニコ 井関シェフ、チェンチ 坂本シェフ

特別審査員:リストランテ濱崎 濱崎シェフ*

マンチーニ社代表 マッシモ・マンチーニ氏*

ディストリビューター三社*

*最終審査会のみ審査

