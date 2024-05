天津甘栗・チョコ・チョコクリーム！ヨコハマぷりん96ふくぷん「プレミアムシリーズ」3種

インフィニットルミナスは、横浜中華街のぷりん専門店「ヨコハマぷりん96ふくぷん」から天津甘栗とチョコを使用した3種類のプレミアムなぷりん「プレミアム天津甘栗ぷりん」「プレミアムチョコぷりん」「プレミアムマロンチョコクリームぷりん」を発売しました。

ヨコハマぷりん96ふくぷん「プレミアム 天津甘栗ぷりん/チョコぷりん/マロンチョコクリームぷりん」

発売日: 2024年4月12日(金)

価格 : 550円(税込)

内容量: 90g

プレミアム天津甘栗ぷりん

やさしいバニラ風味のプレーンぷりんと、国産マロンペーストを贅沢に使用した栗の風味豊かなマロンぷりんの二層で構成されたプレミアム天津甘栗ぷりん。

大粒の天津甘栗をのせたぷりんは一口食べれば口いっぱいに濃厚な栗の味が広がります。

蓋を開ければ金箔がきらめく、味も見た目もプレミアムなぷりんです。

プレミアムチョコぷりん

なめらかなプレーンぷりんの上に、たっぷりのチョコクリームとスライスチョコ、金箔をのせたプレミアムチョコぷりん。

ベルギーチョコレートをベースにした口溶けの良いチョコクリームは、飽きのこない甘さでプレーンぷりんともよく合います。

チョコ好きにはたまらないプレミアムな一品です。

プレミアムマロンチョコクリームぷりん

マロンクリームとチョコクリームの二層のぷりんの上に、天津甘栗とスライスチョコ、金箔を乗せた贅沢なぷりん。

味わい深い栗のクリームと口当たりの良いなめらかなチョコクリームが合わさり、豊かな甘さが広がるぷりんは絶品です。

一口食べるごとに幸せな気持ちになる、リッチでクリーミーなぷりんはぜひ味わいたい一品です。

