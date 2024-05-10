BABYMONSTER『Mステ』初出演決定！話題沸騰中のデビュー曲「SHEESH」をパフォーマンス
■「SHEESH」のMVは、歴代K-POPガールズグループのデビュー曲史上最短で、2億回再生を突破！
BABYMONSTERが、5月17日に生放送されるテレビ朝日『MUSIC STATION』に出演。
MVが、歴代K-POPガールズグループのデビュー曲史上最短で、2億回再生を突破した話題沸騰中の「SHEESH」を披露する。
日本国内音楽番組初登場となる彼女たちのパフォーマンスをお見逃しなく。
なお、BABYMONSTERは5月11・12日に1stファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE』を東京・有明アリーナで開催する。
『ミュージックステーション』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/music/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/
https://yg-babymonster-official.jp/