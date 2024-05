地元の銘酒・龍神丸とコラボしたバターサンドなど6種のフレーバー！和歌山バターサンド専門店101「初夏限定フレーバー」

クライスが運営する「和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)」は、2024年5月1日〜6月29日に、地元の銘酒・龍神丸(高垣酒造)とコラボしたバターサンドを含む、初夏限定の6フレーバーを販売中です。

和歌山バターサンド専門店101「初夏限定フレーバー」

今回の初夏限定フレーバーの目玉は、全国で幻とも称される日本酒・龍神丸(高垣酒造)の大吟醸酒かすを使ったフレーバーです。

世界遺産・高野山から険しくも美しい和歌山の山脈を越えた先、早月峡谷より湧き出る清らかな『空海水』を仕込水とし、厳寒期に醸造した大吟醸酒の酒かすは、澄みきった深みのある風味が特長。

時間差で口の中に上質な余韻が広がります。

その大吟醸酒かすに和歌山産甘夏の爽やかな甘みと酸味を合わせたバターサンドは、上品なコクと芳醇な甘みが調和した大人の味わいを楽しめます。

【季節限定】甘夏と“龍神丸”大吟醸酒かす(和歌山素材使用)

価格:税込み260円

【季節限定】ジャスミンティーとじゃばら(和歌山素材使用)

価格:税込み280円

ジャスミンティーの華やかな香り広がるバタークリームに、じゃばらのすっきりとした酸味。

存在感あるじゃばらの果皮と一緒にいただくのがおすすめです。

【季節限定】焙煎コーヒーと和歌山産キウイ(和歌山素材使用)

価格:税込み280円

パンチの効いた苦み・コクが感じられるコーヒー豆を丁寧に砕きやさしく混ぜ込みました。

和歌山産キウイの果肉からあふれる甘さと酸味とともに。

【季節限定】黒あめキャラメルナッツ(和歌山素材使用)

価格:税込み270円

熊野那智地方で作られる黒飴を使用したサンド。

黒砂糖がもつ滋味深い味わいとキャラメリゼしたカシューナッツの食感を楽しめます。

【季節限定】マンゴーマンゴー

価格:税込み280円

噛むたび口の中に広がるマンゴーの華やかで甘酸っぱい風味を、バタークリームがやさしく包み込んでいます。

【季節限定】黒ごまフランボワーズ

価格:税込み270円

黒ごまのほのかな苦みとコク、フランボワーズの甘酸っぱい風味とバタークリームのマリアージュが特徴です。

【通年販売】紅芋クリームチーズ

価格:税込み250円

沖縄県産紅芋とクリームチーズを丁寧に混ぜ込んだ見た目にも美しいサンド。

あっさりとした甘さと深い味わいが特長です。

【通年販売】レーズンショコラ山椒(和歌山素材使用)

価格:税込み250円

和歌山産ぶどう山椒の爽やかな風味と、カカオの華やかな香りが堪能できるサンド。

お酒と合わせてもおいしい大人な味わい。

【通年販売】蜂蜜きな粉(和歌山素材使用)

価格:税込み270円

和歌山産大豆を使った挽きたてのきな粉と和歌山で採れた蜂蜜で作り上げたサンド。

和歌山の自然の恵みが楽しめます。

【通年販売】クラッシュレーズン

価格:税込み250円

レーズンの果肉をつぶし、食感良く仕上げた同店の定番サンド。

レーズンが苦手な方でも手軽にいただける一品です。

【通年販売】ミックスベリー

価格:税込み250円

ラズベリーなどのミックスベリーを赤ワインで煮詰め、クリームチーズと合わせたサンド。

大人なアクセントが楽しめます。

【通年販売】宇治抹茶

価格:税込み280円

抹茶独自の香りと深い味わいを再現した和風のサンド。

飾り付けの金箔で和の趣(おもむき)を演出しています。

