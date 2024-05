不用品回収の一括見積もり・業者比較サイト！不用品回収のタスクル

SODAは、不用品回収業者を見積もりと口コミで比較し、1番安い優良業者が無料でわかる「不用品回収のタスクル」を2024年5月8日より正式にリリースしました。

不用品回収業者を見積もりと口コミで比較、不用品回収業者と顧客とのミスマッチをなくし、安心して利用できるサビースを目指しています。

不用品回収のタスクル

「不用品回収のタスクル」公式ページ:

https://taskle.jp/fuyouhin/

「不用品回収のタスクル」は、全国300社以上の不用品回収業者から一斉入札!厳選した優良業者最大5社から見積もりが届きます。

電話営業一切なしで、チャットでやりとりができるのでかんたん。

最大5社の口コミと見積もりを比較して、1番安い業者を探せるサービスです。

1. サービス提供の背景

近年、不用品回収でのトラブルが多発し、全国の消費者センターへの相談が相次いでします。

“引っ越しに伴いインターネットで、軽トラックパック7,000円と広告を出している業者へ依頼したところ、当日は2トントラックで来訪し、不用品回収費用25万円を請求された”※1

など、ぼったくり被害が増加しています。

このように、インターネットで見つけた、不用品回収業者へ事前見積もりもなしに依頼するケースは、ぼったくり被害や業者とのミスマッチによるトラブルの危険性があります。

このようなトラブルを防ぎ、顧客と不用品回収業者とのミスマッチをなくし、追加料金のない事前見積もりで、納得のいく状態で発注ができる一括見積もりサービス「不用品回収のタスクル」をリリースしました。

2. サービス概要

「不用品回収のタスクル」は、全国300社以上の厳選した優良業者から最大5社紹介する一括見積もり比較サイトです。

登録店舗は、口コミ評価と基本料金が表示されており、見積もりを受け取った5社の中から、気になる業者とチャットでやりとりができます。

最大5社から最安値が選べる

一括見積もりによくある、複数業者からの電話営業は一切なく、お客様が電話対応で時間を無駄にすることなく、安心して見積もり依頼ができます。

もちろん、見積もり金額に納得いかなければ、発注しなくても構いません。

チャット見積もりのメリットは、事前見積もりの履歴が残るので、電話でのやりとりでよくある、業者とのミスマッチによるトラブルが一切なく安心して依頼ができます。

3. サービスの特徴

「不用品回収のタスクル」の特徴3つを紹介します。

選ばれる3つの理由

(1)最安値の業者がわかる。

(2)口コミと料金で業者を比較できる。

(3)チャット見積もりで電話営業が一切なし。

(1)見積もり依頼で、全国300社以上の不用品回収業者から一斉入札。

厳選した最大5社から無料見積もりが届きます。

届いた見積もりから、1番安い業者を選べます。

(2)登録業者は、料金表・紹介文・口コミ評価が表示された店舗紹介ページが無料で作れます。

顧客には、見積もりと一緒に店舗紹介ページも届くので、見積もり料金や口コミ評価、実績などで比較できるので安心して業者を選べます。

(3)一括見積もりでよくある複数業者からの電話営業が一切ありません。

最大5社とだけチャットのやりとりができる仕組みで、電話対応による無駄な時間を大幅カット。

履歴が残るチャットで、やりとりするので業者とのミスマッチもありません。

4. 利用方法

(1)スマホで「不用品回収のタスクル」(

https://taskle.jp/fuyouhin/

)にアクセスし30秒ほどの質問に答えます。

(2)全国300社以上の登録業者からお客様のお近くの厳選された最大5社から見積もりが届きます。

(3)チャットで、見積もりの金額交渉や作業日程などを相談します。

見積もりに、納得がいくまでご相談ください。

(4)見積もりに納得がいけば、お気に入りまたは、1番安い業者へ作業を依頼します。

利用の流れ

5. 登録店舗さま募集のお知らせ

「不用品回収のタスクル」は、引き続き登録店舗を募集しています。

