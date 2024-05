コーセーフーズは、親子で楽しく学べる「コミローナ 手作りぬかどこキット」を2024年5月8日(水)に発売します。

「世界にひとつだけのぬかどこ」を作る発酵体験を通して、食育、発酵食品、SDGsについて楽しく学べます。

コーセーフーズ「コミローナ 手作りぬかどこキット」

商品名 :コミローナ 手作りぬかどこキット

内容量 :1,050g

賞味期限 :常温13ヶ月

価格:2,700円(税込)

本商品は、ぬかどこトップメーカーが監修した「はじめての方でも簡単に楽しみながら、ぬかどこ、ぬか漬けを作ることができるキット」です。

ぬかどこを作る過程で、発酵やSDGsに自然と触れることができ、自分で作ったぬか漬けを食べる、家族に喜んでもらうという感動体験を味わうことができます。

手作りぬかどこキットの利用者からは「子どもがより野菜を食べるようになった」「子どもが楽しんで取り組んで学びにもなった」「親子のコミュニケーションが増えた」という声をいただくなど、食育や親子間コミュニケーションの充実も図れる商品です。

初心者でも安心、ガイドブック付き

「ぬかどこの作り方」から「育て方」、「作ったぬか漬けのアレンジレシピ」まで、ぬか漬けを学んで、楽しみつくす方法を紹介。

「ぬかどこキットを通してSDGsを身近に感じられる情報」も掲載しています。

「入れる・混ぜる」子供でも簡単!キットだからこその直感的なぬかどこつくり

容器もぬか漬けに必要な素材の準備も必要なし。

ぬか漬けを美味しくするための材料がブレンドされた入学ぬかに、秘伝のぬかどこ(先ぱいぬかどこ)と水を混ぜるだけ。

直感的にぬかどこつくりをスタートできます。

冷蔵庫で保管しやすいチャック付プラ包材(ぬかどこハウス)で発酵させれば、今日からぬかどこ博士に。

好きな野菜や素材を漬けて楽しめます。

世界にひとつだけのぬかどこにアレンジ

ぬかどこは自分好みに育てていく楽しさがあります。

もっと美味しくしたい時、ぬかどこの管理に困った時にはお助けアイテムの出番。

お助けアイテムを使って、世界にひとつだけのぬかどこに仕上げることができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 親子で楽しく学んで発酵体験!コーセーフーズ「コミローナ 手作りぬかどこキット」 appeared first on Dtimes.