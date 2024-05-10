Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢Ìó300Ëü±ß¤Î»þ·×¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¸½¶â¹ØÆþ¡©¡¡¥Ò¥í¥ß¤¬Çã¤¤Êª¤ÇÇº¤à·ÝÇ½¿Í¤ËÌ¾¸ÀÏ¢È¯
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤È¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ò¥í¥ß¤Î¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¡ª¡Ù¤¬¡¢11Æü¸á¸å3»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Çã¤¤Êª¹¥¤¤Î3¿Í¤¬¡Ø¤ªÇã¤¤Êª¤ÇÇº¤à·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ë¡È¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¡É¤ò¾Æ¤¯¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Âè2ÃÆ¡£Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢ÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢WEST.ßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¢¨ßÀ¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë¡¢¾®ÂíË¾¤é½Ð±é¼Ô¤Î¡È¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¡ÉÄ¾¸å¤Î¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛWEST.¤ÎúðÅÄ¡õ¾®Âí¤â¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¡ª
¡¡¥Ò¥í¥ß¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÇã¤¤Êª·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤¤Çã¤¤Êª¤ËÇº¤à·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¼ýÏ¿¸å¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¹ØÆþÁí³Û¤Ï¡Ø700Ëü±ß¡ÙÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÄ¹¤¤²¼ÀÑ¤ß´ü´Ö¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ßÀÅÄ¤È¾®Âí¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ªÇã¤¤Êª¡×¡£Ä¹Ç¯¿²¤Ä¤¤Î°¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®Âí¤Ï¡ÖºÇ¿·°ÂÌ²¥°¥Ã¥º¡×¡õ¡ÖºÇ¹â¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×Ãµ¤·¡£¼ÂºÝ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¾®Âí¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥â¥Á¥â¥Á¡ª¡×¤È¥Ò¥í¥ß¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ÏÂç¶½Ê³¤Ë¡£
¡¡ÂçÄÍ²È¶ñºÇ¹âµé250Ëü±ßÄ¶¤¨¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÁ°¤ËÇº¤à¾®Âí¤òÁ°¤Ë¥Ò¥í¥ß¤¬¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¡£¡Ö20Ç¯»È¤¦¤È¤·¤ÆÆü³ä¤ê¤·¤Æ¤ß¡©¡×¤È¥Ò¥í¥ß¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¾®Âí¤¬Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£°ÂÌ²¥°¥Ã¥ºÃµ¤·¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥ß¤Èº´µ×´Ö¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Á´°÷¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¤ÏÄ¶¥¥ì¥¤¹¥¤¤ÊßÀÅÄ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÁÝ½ü²ÈÅÅ¤òÃµ¤¹¡£¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ì¥¤¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤Èµ¿¤¤µ¤Ì£¤ÎßÀÅÄ¤ËÆ±°Õ¸«¤Î¥Ò¥í¥ß¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Æ´¶Æ°¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢Á´°÷¤ÇÇã¤¤Êª¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê!?¡Ë
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉðÅÄ¤Ï¡¢Ì±Êü¤Ç½é¤á¤ÆMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡ØDayDay.¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ180¿Í¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ìÁª¤Ó¡£µîÇ¯11·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÇÀ±ÉÕ¤É¾²Á¤ÎºÇ¹âµé¤ÎÌ£¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¤ªÊÛÅö¤âËÉÙ¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ØÈþ¿©ÊÛÅö¤ÎºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¤Çº¹¤·Æþ¤ìÁª¤Ó¡£Æù¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¡×¤Ø¤âÂ¤ò±¿¤Ö¡£
¡¡Ä¹¤µ1.3¥¥í¡¢¤ª¤è¤½400¸®¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¤ªÆù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤¬10¸®°Ê¾å¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î2¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÌ¾Å¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤ªÊÛÅö¤äÄ¶ÍÌ¾Å¹¤Î¤¦¤Ê¤®ÊÛÅö¡¢1Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹âµé¼ê´¬¤¼÷»Ê¤äÉðÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ»º¤ÎÀäÉÊ¥µ¡¼¥í¥¤¥óÊÛÅö¤Ê¤É25¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ªÊÛÅö¤È¤ªÁíºÚ¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¤¿¥Ò¥í¥ß¤¿¤Á¡£ÃÏ¸µ·§ËÜ»º¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥óÊÛÅö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÉðÅÄ¤Ë¡Ö1Ç¯µÇ°¤Ë½Ð¤¹º¹¤·Æþ¤ì¤¬¡¢ÃÏ¸µ·§ËÜ¤ÎÆù¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¢¤ë!?¡×¤È¤Þ¤¿¡¢Áª¤Ö¤ªÊÛÅö¤Î¶â³Û¤ËÇº¤àÉðÅÄ¤Ë¡ÖÂ»¤·¤ÆÆÀ¼è¤ì¡×¤È¤ª¤»¤ÃÇã¤¤Ì¾¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¸åÆü¡¢¼ÂºÝ¤ËDayDay.¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò¼êÅÏ¤·¡£ÉðÅÄ¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç25ºÐ¤ÎµÇ°¤ËÆ´¤ì¤Î¹âµé»þ·×Ãµ¤·¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¾¾ÅÄ¡£¾¾ÅÄ¤ÎÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§¤Ç¤¢¤ëINI¡¦ÅÄÅç¤Ï¡¢»þ·×¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌò³ä¤ÇÆ±¹Ô¤¹¤ë¤â¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¿¿ô½ê»ý¤¹¤ë»þ·×¥Þ¥Ë¥¢º´µ×´Ö¤¬¤°¤¤¤°¤¤¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ò¥í¥ß¤â¡¢¤È¤¤á¤¯»þ·×¤Ë½Ð²ñ¤¦¤â¶â³Û¤ËÇº¤à¾¾ÅÄ¤ÈÅÄÅç¤Ë¡¢¡Ö²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë·¯¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£¼ã¤¤2¿Í¤Ë¥Ò¥í¥ß¤Î¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£20ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤«¤éÌó75Ëü±ß¤Î»þ·×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ¡£¤·¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤ÆÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÉã¤ËÅÅÏÃ¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Î»þ·×¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤ÏÌó300Ëü¤Î»þ·×¤ò¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¡Ê!?¡Ë¡£
¡¡¥Ò¥í¥ß¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÇã¤¤Êª·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤¤Çã¤¤Êª¤ËÇº¤à·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¼ýÏ¿¸å¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¹ØÆþÁí³Û¤Ï¡Ø700Ëü±ß¡ÙÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÄ¹¤¤²¼ÀÑ¤ß´ü´Ö¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ßÀÅÄ¤È¾®Âí¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ªÇã¤¤Êª¡×¡£Ä¹Ç¯¿²¤Ä¤¤Î°¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®Âí¤Ï¡ÖºÇ¿·°ÂÌ²¥°¥Ã¥º¡×¡õ¡ÖºÇ¹â¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×Ãµ¤·¡£¼ÂºÝ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¾®Âí¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥â¥Á¥â¥Á¡ª¡×¤È¥Ò¥í¥ß¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ÏÂç¶½Ê³¤Ë¡£
¡¡ÂçÄÍ²È¶ñºÇ¹âµé250Ëü±ßÄ¶¤¨¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÁ°¤ËÇº¤à¾®Âí¤òÁ°¤Ë¥Ò¥í¥ß¤¬¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¡£¡Ö20Ç¯»È¤¦¤È¤·¤ÆÆü³ä¤ê¤·¤Æ¤ß¡©¡×¤È¥Ò¥í¥ß¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¾®Âí¤¬Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£°ÂÌ²¥°¥Ã¥ºÃµ¤·¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥ß¤Èº´µ×´Ö¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Á´°÷¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¤ÏÄ¶¥¥ì¥¤¹¥¤¤ÊßÀÅÄ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÁÝ½ü²ÈÅÅ¤òÃµ¤¹¡£¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ì¥¤¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤Èµ¿¤¤µ¤Ì£¤ÎßÀÅÄ¤ËÆ±°Õ¸«¤Î¥Ò¥í¥ß¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Æ´¶Æ°¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢Á´°÷¤ÇÇã¤¤Êª¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê!?¡Ë
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉðÅÄ¤Ï¡¢Ì±Êü¤Ç½é¤á¤ÆMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡ØDayDay.¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ180¿Í¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ìÁª¤Ó¡£µîÇ¯11·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÇÀ±ÉÕ¤É¾²Á¤ÎºÇ¹âµé¤ÎÌ£¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¤ªÊÛÅö¤âËÉÙ¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ØÈþ¿©ÊÛÅö¤ÎºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¤Çº¹¤·Æþ¤ìÁª¤Ó¡£Æù¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¡×¤Ø¤âÂ¤ò±¿¤Ö¡£
¡¡Ä¹¤µ1.3¥¥í¡¢¤ª¤è¤½400¸®¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¤ªÆù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤¬10¸®°Ê¾å¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î2¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÌ¾Å¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤ªÊÛÅö¤äÄ¶ÍÌ¾Å¹¤Î¤¦¤Ê¤®ÊÛÅö¡¢1Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹âµé¼ê´¬¤¼÷»Ê¤äÉðÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ»º¤ÎÀäÉÊ¥µ¡¼¥í¥¤¥óÊÛÅö¤Ê¤É25¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ªÊÛÅö¤È¤ªÁíºÚ¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¤¿¥Ò¥í¥ß¤¿¤Á¡£ÃÏ¸µ·§ËÜ»º¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥óÊÛÅö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÉðÅÄ¤Ë¡Ö1Ç¯µÇ°¤Ë½Ð¤¹º¹¤·Æþ¤ì¤¬¡¢ÃÏ¸µ·§ËÜ¤ÎÆù¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¢¤ë!?¡×¤È¤Þ¤¿¡¢Áª¤Ö¤ªÊÛÅö¤Î¶â³Û¤ËÇº¤àÉðÅÄ¤Ë¡ÖÂ»¤·¤ÆÆÀ¼è¤ì¡×¤È¤ª¤»¤ÃÇã¤¤Ì¾¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¸åÆü¡¢¼ÂºÝ¤ËDayDay.¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò¼êÅÏ¤·¡£ÉðÅÄ¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç25ºÐ¤ÎµÇ°¤ËÆ´¤ì¤Î¹âµé»þ·×Ãµ¤·¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¾¾ÅÄ¡£¾¾ÅÄ¤ÎÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§¤Ç¤¢¤ëINI¡¦ÅÄÅç¤Ï¡¢»þ·×¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌò³ä¤ÇÆ±¹Ô¤¹¤ë¤â¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¿¿ô½ê»ý¤¹¤ë»þ·×¥Þ¥Ë¥¢º´µ×´Ö¤¬¤°¤¤¤°¤¤¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ò¥í¥ß¤â¡¢¤È¤¤á¤¯»þ·×¤Ë½Ð²ñ¤¦¤â¶â³Û¤ËÇº¤à¾¾ÅÄ¤ÈÅÄÅç¤Ë¡¢¡Ö²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë·¯¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£¼ã¤¤2¿Í¤Ë¥Ò¥í¥ß¤Î¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£20ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤«¤éÌó75Ëü±ß¤Î»þ·×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ¡£¤·¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤ÆÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÉã¤ËÅÅÏÃ¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Î»þ·×¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤ÏÌó300Ëü¤Î»þ·×¤ò¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¡Ê!?¡Ë¡£