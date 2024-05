ニコール・キッドマンがハリー・ウィンストンのジュエリーを着用し登場！MET GALA 2024

2024年5月6日(月)にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された「MET GALA 2024」に、女優のニコール・キッドマンがハリー・ウィンストンのジュエリーを着用し登場しました。

MET GALA 2024

NICOLE KIDMAN:Winston Cluster Diamond Earrings,Secret Combination Diamond Bracelet

ニコール・キッドマンは、ハリー・ウィンストンの「シークレット・コレクション」より、計約69ctのダイヤモンドが輝く「シークレット・コンビネーション・ブレスレット」を着用。

耳元には、ブランドを象徴する独自のデザインを施した「クラスター・イヤリング」を纏い、その至高の輝きでレッドカーペットに華やぎを添えました。

最高級のラウンド、ペア、マーキースカット・ダイヤモンドを手作業により精緻にセッティングした魅惑的なダイヤモンドのモチーフが魅力の「シークレット・コレクション」は、ブランドのアイコンであるクラスターのデザインからインスピレーションを得ています。

また、1940年代に生まれた特徴的なモチーフの「クラスター・コレクション」は、様々な角度からセッティングされたペアシェイプ、マーキース、ラウンド・ダイヤモンドが立体的なデザインを形作り、あらゆる方向から光を取り込むことで至高の輝きを放ちます。

ブランドを象徴するジュエリーはその煌めきとともに、受け継がれてきたブランドの伝統を永遠に体現し続けます。

