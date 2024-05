ハーバー研究所は、「化粧オイルカテゴリ」のマーケットシェアにおいて2017年から2023年までの7年連続で国内売上No.1を獲得しました。

ハーバー研究所「化粧オイルカテゴリ」マーケットシェア7年連続国内売上No.1

ハーバーは1983年11月より販売を開始してから試行錯誤を繰り返し、スクワラン100%、純度99.9%まで精製した美容オイル、高品位「スクワラン」を誕生させました。

高品位「スクワラン」は同社のスキンケアアイテムを代表するロングセラー商品となっています。

また、近年では天然精油(※2)を配合したラベンダースクワランとローズスクワランを限定販売。

肌をケアしながらやさしく上品な香りを楽しめる季節限定のアイテムです。

ほかにも、ニーズに合わせてスキンケア成分を配合したタイプや、スクワランをバーム状やスティック状にしたスペシャルケアアイテムなど、様々な形でスクワランを展開。

年齢、肌質、性別を問わず、幅広い方々の支持を集めています。

ラベンダースクワラン 30mL 今季発売日未定

ローズスクワラン 30mL 今季発売日未定

純度99.9%高品位「スクワラン」

無添加主義(R)を貫くハーバーの高品位「スクワラン」は、保湿成分スクワラン100%、純度99.9%に高精製したピュアなオイルです。

スクワランを中心とした美容理論は、40年間同社の基本となっています。

製品特徴

<サラッと軽い>オイルと思えないほどサラッと軽く、ベタつかない

<時短>化粧水の後、たった1滴肌になじませるだけでお手入れ完了

<家族みんなで>小さいお子さん、男性にも。年齢、性別、肌質問わず家族みんなで使えます

<酸化、変質しない>空気や紫外線にあたっても酸化や油やけを起こしにくい

<肌なじみ抜群>すばやく角質層のすみずみまで浸透

<全身に使用OK>顔はもちろん、ひじ、ひざ、かかと、ヘア、ネイルなど、全身に

<無色・無臭>香りの好みやTPOを問わず、また、お肌が敏感な方にも安心して使えます。

<ひとつでまるっとケア>1本でうるおい、ハリ、つやの美肌ケアに。

悩み・用途に応じた「スクワラン」バリエーション

【美容オイル】『高品位「スクワラン」II』

・植物

独自のバランスでブレンドした植物スクワラン。

『スクワ Q10』

・エイジングケア(※3)

うるおい成分コエンザイムQ10(ユビキノン)配合。

『薬用ホワイトニングスクワラン』

・美白(※4)

有効成分ビタミンC※5配合。

販売名:薬用 ホワイトニングCオイル

【ミストローション】『スクワランスパローション』

スクワランスパローション 60mL

メイクの上からいつでもうるおい補給。

ナノ乳化したスクワラン※6配合。

【バーム状スクワラン】『海の宝石』

海の宝石 20g

うるおいが長く続く、練り状のスクワラン。

『海の宝石 紅潤』

海の宝石 紅潤 20g

大人の肌に、ハリとうるおい。

スキンケア成分配合の海の宝石。

【サプリメント】『スクワレンSP』

スクワランSP 90粒

スクワランSP 粒

毎日の元気と美容をサポート。

純度99.9%まで精製したスクワレン配合。

(※3):年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ

(※4):メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを予防

(※5):テトラ 2-ヘキシルデカン酸アスコルビル EX

(※6):保湿成分

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マーケットシェアにて7年連続国内売上No.1を獲得!ハーバー研究所「化粧オイルカテゴリ」 appeared first on Dtimes.