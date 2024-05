by Wikimedia Commonsトップ画像は、オーストリア中央部の町・アドモントにあるアドモント修道院図書館です。アドモント修道院図書館は世界最大の修道院図書館のひとつであり、その壮麗な建築物は近年SNSなどで注目を集めています。大本となるアドモント修道院は1074年に設立され、今日みられる修道院図書館はウィーンの宮廷図書館をモデルにして1776年に作られました。天井に描かれたフレスコ画は、オーストリアのバロック画家であるバルトロメオ・アルトモンテによるもので、宗教・芸術・科学の深い関係を表しているとのことです。

by Derek JensenGIGAZINEでは、ウェブサイトだけでなくAmazonのKindleストアでもさまざまなマンガや書籍、記事を電子書籍としてリリースしています。すべての電子書籍はKindle Unlimited対象本となっているため、Kindle Unlimitedユーザーであれば無料で読むことが可能です。今回はGIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に、「2024年4月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか?」がわかるランキングを作ってみました。◆1位:日本のAmazonが実績から選定した「オールタイムベスト小説100」が発表◆2位:「DJI Mini 4 Pro」には飛行ルートを設定して自動操縦させられる「ウェイポイント飛行」機能が搭載されているので使ってみた◆3位:「求めている快楽」が近くシンクロ率の高い今石洋之監督&中島かずきさんにオリジナル新作劇場アニメ「プロメア」についてインタビュー◆4位:色空間を表す「RGB(赤・緑・青)」と「HSL(色相・彩度・輝度)」の値の関係が視覚的に分かる「RGB & HSL」◆5位:「世界で最も美しい本屋」に選ばれた新世代の独立系書店「The Last Bookstore」に行ってきました◆6位:Amazonの成長の原動力である「Amazonフライホイール効果」とは?◆7位:グラフを作ってデータを可視化する時に「見やすい色」を選ぶコツまとめ◆8位:画像編集ソフトの覆い焼きやソフトライトといった「レイヤー合成モード」は一体何をしているのか?◆9位:「7つの習慣」のスティーブン・コヴィーによるビジネス・リーダーシップ・人生に関する名言30選◆10位:熱気あふれる現場で熱量の詰め込まれた作品が生まれている「映像研には手を出すな!」試写会&会見レポート2024年4月は、Amazonの販売実績やレビューを基にしたオールタイムベスト100をまとめた記事や、軽量ながら高性能なドローン「DJI Mini 4 Pro」の機能をレビューした記事、「世界で最も美しい20の本屋」に選ばれたロサンゼルスの書店「The Last Bookstore」を訪れた取材記事などがたくさん読まれていました。