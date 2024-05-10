¡ÖÀÇ¶â¤Ç¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡©¡×¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¯¼«±ÒÂâ°÷¤ÎÇº¤ß¡Ú¼ª¤«¤­Å¹Ì¡²è17¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ª¤«¤­ÀìÌçÅ¹¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤ë¸ÄÀ­Åª¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÍ¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ø¼ª¤«¤­ÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¼«¸ÊÈÝÄê¡È¾Â¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÏÃ¡Ù¡£¡¡¼«¸ÊÈÝÄê¤Î¡È¾Â¡É¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤ëÌ¡²è²È»ÖË¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹Ì±¡£¼ª¤«¤­ÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤­»Ï¤á¡¢ÊÙ¶¯ÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ëÃæ³ØÀ¸¡¢»ë³Ð¾ã³²¤ò»ý¤ÄÁ´ÌÕ¤ÎÃËÀ­¡¢´é¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤ë²ñ¼Ò°÷¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë½÷ÁõÃË»Ò¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¼ª¤«¤­ÀÜµÒ¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤¹¤®¤ë¼«¸ÊÈÝÄê´¶¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£

¡Ú1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡Ø¼ª¤«¤­ÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¼«¸ÊÈÝÄê¡È¾Â¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÏÃ¡Ù