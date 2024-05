今年で19回目となる世界最大のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』(アニサマ)が、8月30日・31日・9月1日の3日間、さいたまスーパーアリーナにて開催される。出演アーティスト第3弾が発表され、FIELD OF VIEW、MindaRyn、愛美、早見沙織 feat. HoneyWorks、フラガリアメモリーズ(出演メンバー追加)、蒼井翔太、fripSideの豪華7組の追加出演が決定した。

初日の30日には、ポカリスエットCMソング「突然」や『遊☆戯☆王』OPテーマ「渇いた叫び」などで知られ、『ドラゴンボールGT』主題歌「DAN DAN 心魅かれてく」が今なお世界中で愛されている「FIELD OF VIEW」がアニサマ初出演。1995年にデビューし、2025年にデビュー30周年を迎えるFIELD OF VIEWから、「アニサマの大きな舞台で浅岡雄也、小田孝、小橋琢人の3人で一緒に皆さんに逢えるなんて奇跡のようです。歌も演奏も30年分の想いで演奏したいと思います!カメハメ波を一緒に撃っていこうぜ! イエーイ!」と喜びのコメントが寄せられた。同じく30日に、『転生したらスライムだった件』、『ウルトラマンブレーザー』など多数の人気作品の主題歌を担当し、国内外から注目を集めているタイ出身のアニソンシンガー「MindaRyn」がアニサマ初出演。2日目の31日には、ソロアーティストとして3年連続3回目のアニサマ出演となる人気声優アーティスト「愛美」。そして、「可愛くてごめん」の楽曲を使用した動画総再生数が364億回超えの大ヒット曲を生み出しているクリエイターユニット「HoneyWorks」の人気シリーズプロジェクト『告白実行委員会〜恋愛シリーズ〜』から、ちゅーたん(CV.早見沙織)が「早見沙織 feat. HoneyWorks」としてアニサマ初出演する。さらには、すでに出演が発表されている「フラガリアメモリーズ」の梶原岳人、島崎信長、武内俊輔の3名に加え、林勇、寺島拓篤、土岐隼一、日向朔公、仲村宗悟、坂田将吾、千葉翔也、三上瑛士、榊原優希、徳留慎乃佑、小笠原仁、畠中祐、松岡洋平、町本成史の14名の追加出演が決定。最終日の9月1日には、枠に囚われない自由なスタイルと存在感で注目を集めている人気声優アーティスト「蒼井翔太」が昨年に続き2年連続7回目のアニサマ出演。そして、新規ボーカリストとして上杉真央&阿部寿世が加入しツインボーカル体制となった第3期「fripSide」。上杉真央と阿部寿世はアニサマ初出演となる。『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、3日間で8万超を動員する世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されているアニソンライブイベントとなっている。(※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む)19回目となる今年のテーマは「Stargazer」(スターゲイザー)。スターゲイザー、それは「星を見つめる者」。昨年の大トリを務めたオーイシマサヨシがMCで語った「アニサマでしか見ることができない景色。アニサマでしか作ることができない世界」を発端にしたテーマとなっている。アーティストは、ステージ上からアニサマの観客が作り出すペンライトの光の星空を見つめる。そして、観客は、ステージ上でひと際輝くスター=アーティストを見つめる。会場で一緒に作り出す、アニサマならではの景色。そして星を見つめる者自身が、星空を構成する星の一つ一つであり、来年のアニサマ20周年に向けて、ひろがりと温かみのあるイベントにしたい、そんなロマンティックな想いが込められている。『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』のテーマソングは、「Stargazer」で、作詞は織田あすか(Elements Garden)、作曲・編曲は藤田淳平(Elements Garden)、菊田大介(Elements Garden)が担当する。■FIELD OF VIEWコメント全文FIELD OF VIEWとして初!アニサマに参加させて頂きます!僕らは1995年にデビューし、2025年にデビュー30周年を迎えます。30年も経つと言うのに、アニサマの大きな舞台で浅岡雄也、小田孝、小橋琢人の3人で一緒に皆さんに逢えるなんて奇跡のようです。心より感謝致します!歌も演奏も30年分の想いで演奏したいと思います!カメハメ波を一緒に撃っていこうぜ!8/30(金)出演アーティスト:i☆Ris/Ave Mujica/ASCA/伊東健人/Aimer/オーイシマサヨシ/大橋彩香/きただにひろし/楠木ともり/She is Legend/FIELD OF VIEW/Who-ya Extended/MindaRyn/Machico/宮田俊哉 他8/31(土)出演アーティスト:愛美/伊藤美来/内田真礼/小倉唯/GRANRODEO/鈴木このみ/芹澤優 feat. MOTSU/土岐隼一/TrySail/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ/早見沙織/早見沙織 feat. HoneyWorks/フラガリアメモリーズ/MyGO!!!!!/MASOCHISTIC ONO BAND 他9/1(日)出演アーティスト:アイドルマスター シャイニーカラーズ/蒼井翔太/亜咲花/北宇治カルテット/ZAQ/鈴木愛奈/茅原実里/東山奈央/TRUE/南條愛乃/花澤香菜/B小町/fripSide/ブレイバーン(CV.鈴村健一)/ReoNa 他