ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡´Ä¶¾Ê¥Þ¥¤¥¯ÀÚ¤êÌäÂê¤ËÅÜ¤ê¡Ö»öÌ³Êý¤ÈÂç¿Ã¤Î¶¦ËÅ¡×¡Öµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¼Õ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¿åËóÉÂ¤Î´µ¼Ô¤é¤ÎÃÄÂÎ¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¿¦°÷¤¬ÃÄÂÎÂ¦¤ÎÈ¯¸À¤ò¼×¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î²»¤òÀÚ¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ï£±Æü¤Ë·§ËÜ¸©¿åËó»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿º©¿Æ²ñ¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤é¤¬¶ì¤·¤¤¼Â¾ð¤ò°ËÆ£¿®ÂÀÏº´Ä¶Áê¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢Æ±¾Ê¤¬£³Ê¬¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ò²á¤®¤¿¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£°ËÆ£Âç¿Ã¤Ï£¸Æü¡¢·§ËÜ¸©¿åËó»Ô¤ò²þ¤á¤ÆË¬¤ì¡¢ÃÄÂÎÂ¦¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¹±Îã²½¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¡Öº£²óµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ä¶Âç¿Ã¤¬¼Õ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤è¡£¡Ø¤â¤¦£±²ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤è¡£µ»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤«¡©¤È¡£¤³¤Îµ»ö¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤¦¸½¾ì¤Ç¹±Îã²½¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤è¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Âç¿Ã¤Ï¼ÁÌä¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤È¡£¼¡¤ÎÊØ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£Èô¹Ôµ¡¤Î»þ´Ö¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ØÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²¿¡¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ë¤è¡£¤½¤³¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£Èô¹Ôµ¡¤Î»þ´Ö¤¬Áá¤¯µ¢¤ëÍýÍ³¤Ë¡¢µÄ²ñ¤ÎÈ¯¸À¤ò»ß¤á¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤ÖÁ³¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¦°÷¤¬¥Þ¥¤¥¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤â¤·»öÌ³Êý¡Ê¿¦°÷¡Ë¤¬»ß¤á¤¿¤Ê¤é¡¢Âç¿Ã¤¬¡Ø¤¤¤ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡Ù¤È¡£¡Ø¤Þ¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤«¤é»ß¤á¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦Âç¿Ã¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»öÌ³Êý¤ÈÂç¿Ã¤¬°ì½ï¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤³¡£¶¦ËÅ¤À¤è¤Í¡¢¤³¤ì¡££²¿Í¤Ç¡Ø»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ñ¥Ã¥Ñ¥Ã¤ÈÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤È¡£¤½¤ì¤¬¤·¤«¤â¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤è¤Í¡£¡ØÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢µ¼Ô¤Ïµ¼Ô¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£