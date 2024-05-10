Å·ºêÞæÊ¿¡¢MIYAVI¤«¤é¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËÂç¹²¤Æ¡¡¡ØÃ¥´Ô¤Î¥í¥¼¡Ù¥¥ã¥é¤ÎÀ¼¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤â¤ä¤ë¤â¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÅ·ºêÞæÊ¿¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎMIYAVI¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¤Ò¤«¤ê¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡ÙÂè1Ëë¤Î¾å±ÇµÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ·ùõÞæÊ¿¡¢MIYAVI¤«¤é¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤Ç¡ÈCV¡§¾åÅÄÎïÆà¡É¤Î¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¥Ï¥á¤Ë¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¿É¸ýÉ¾²Á¡Öº£¤ÎÀ¼¤Ê¤éÍî¤È¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¥í¥¼Ìò¤òÅ·ºê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖRunning In My Head¡×¤òMIYAVI¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥í¥¼¡ÊProd.TeddyLoid¡Ë¡×¤òËþÅç¤¬Ã´Åö¡£Å·ºê¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÂç¶¶´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤¬ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤ì¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Î»×¤¤¤Çº£¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¡£¥í¥¼Ìò¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢MIYAVI¤¬¡ÖËÜÊª¤Î¥í¥¼¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÅ·ºê¤Ï¥í¥¼¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£MIYAVI¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥¼¤È½ÅÍ×¤Ê´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMIYAVI¤¬¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£ÆÍÁ³¡¢2¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌµÃã¤Ö¤ê¤µ¤ì¤¿Å·ºê¤Ï¼ÂÁ©¡£¤¿¤À¡¢¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Å·ºê¤Ï¡ÖMIYAVI¤µ¤ó¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤Ç¡¢Âç¶¶ÍÀ»Ö¸÷´ÆÆÄ¤«¤é¡Öº£¤ÎÀ¼¤À¤È¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡ËÍî¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÏÁ´4Ëë¤Ç5·î¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âè1Ëë¤Ï5·î10Æü¡¢Âè2Ëë¤Ï6·î7Æü¡¢Âè3Ëë¤Ï7·î5Æü¡¢ºÇ½ªËë¤Ï8·î2Æü¤«¤é·à¾ì¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢6·î²¼½Ü¤è¤ê¡ÖDisney+ (¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹)¡×¤Ç¤âÁ´12ÏÃ¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡ÙÁ´25ÏÃ¡¢08Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å R2¡ÙÁ´25ÏÃ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÉñÂæ²½¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯¤ËNHK¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ìó1Ëü¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥Ë¥á¤òÁª½Ð¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥Ë¥á100¡×¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2000Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡Ù¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¢¥í¥¼¤È¥¢¥Ã¥·¥å¡¢2¿Í¤Î·»Äï¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡ÈÃ¥´Ô¡É¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÏÂç¶¶ÍÀ»Ö¸÷¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ÏÌÚÂ¼Äª¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤ÏCLAMP¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌÚÂ¼µ®¹¨¡¢ÅçÂ¼½¨°ì¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨¤¿¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½¸·ë¡£¥í¥¼Ìò¤ÏÅ·ºêÞæÊ¿¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¤Ï¸ÅÀî¿µ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ·ùõÞæÊ¿¡¢MIYAVI¤«¤é¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤Ç¡ÈCV¡§¾åÅÄÎïÆà¡É¤Î¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¥Ï¥á¤Ë¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¿É¸ýÉ¾²Á¡Öº£¤ÎÀ¼¤Ê¤éÍî¤È¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¥í¥¼Ìò¤òÅ·ºê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖRunning In My Head¡×¤òMIYAVI¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥í¥¼¡ÊProd.TeddyLoid¡Ë¡×¤òËþÅç¤¬Ã´Åö¡£Å·ºê¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÂç¶¶´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤¬ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤ì¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Î»×¤¤¤Çº£¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¡£¥í¥¼Ìò¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÏÁ´4Ëë¤Ç5·î¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âè1Ëë¤Ï5·î10Æü¡¢Âè2Ëë¤Ï6·î7Æü¡¢Âè3Ëë¤Ï7·î5Æü¡¢ºÇ½ªËë¤Ï8·î2Æü¤«¤é·à¾ì¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢6·î²¼½Ü¤è¤ê¡ÖDisney+ (¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹)¡×¤Ç¤âÁ´12ÏÃ¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡ÙÁ´25ÏÃ¡¢08Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å R2¡ÙÁ´25ÏÃ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÉñÂæ²½¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯¤ËNHK¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ìó1Ëü¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥Ë¥á¤òÁª½Ð¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥Ë¥á100¡×¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2000Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡Ù¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¢¥í¥¼¤È¥¢¥Ã¥·¥å¡¢2¿Í¤Î·»Äï¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡ÈÃ¥´Ô¡É¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÏÂç¶¶ÍÀ»Ö¸÷¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ÏÌÚÂ¼Äª¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤ÏCLAMP¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌÚÂ¼µ®¹¨¡¢ÅçÂ¼½¨°ì¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨¤¿¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½¸·ë¡£¥í¥¼Ìò¤ÏÅ·ºêÞæÊ¿¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¤Ï¸ÅÀî¿µ¤¬Ì³¤á¤ë¡£