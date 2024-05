ジャーナリストのエミリー・チャン氏がGoogleのスンダー・ピチャイCEOに独占インタビューを行い、検索にAIを取り入れているGoogleの思惑や、検索結果に表示されるページの質が悪くなっている件などについて尋ねました。Google CEO Sundar Pichai and the Future of AI | The Circuit - YouTubeVideo: Alphabet CEO Sundar Pichai Lays Out Google’s AI Roadmap - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-09/google-parent-alphabet-is-said-to-progress-in-talks-with-hubspot2015年のCEO就任時から「会社はAIファーストであるべき」と主張していたというピチャイCEOは、Googleはブラウザを作った最初の会社でもメールを作った最初の会社でもないのに、その両方で大きなシェアを広げてきていると話し、AIも同様に「今は黎明(れいめい)期で、これから発達していく段階にあり、私たちがAIの進歩を推進している」との考えを示しています。黎明期故に、AIに関するさまざまな問題も浮上しています。GoogleのAI「Gemini」が多様性を重視するあまりに不適切な画像を生成してしまった点を尋ねられたピチャイ氏は、「当社は世界中にサービスを提供する企業で、世界中のユーザーに合わせて適切な設定をしなければなりませんが、本件に関しては適用すべきでないケースも含めて過剰に設定していたのが間違いでした」と謝罪。明確な責任があるので、正しく対処するつもりだと回答しました。Geminiが「人種的に多様なナチス」を生成したことをGoogleが謝罪 - GIGAZINEGoogle検索の質が悪化し、検索結果のトップに躍り出ることばかりを考えた悪質なサイトが増加している点について尋ねられたピチャイ氏は、「過渡期が訪れるたびに、新しいコンテンツが爆発的に増えます。今はAIです。そのため、ご指摘の点は私たちにとっての課題だと考えています。うまくやることが高品質な製品を確固たるものにするために必要で、検索を成功させる核になると思います」と述べました。今回のインタビューでは具体的な回答を避けたピチャイ氏ですが、Googleは2024年3月にSEOを重視した低品質なページを排除するための取り組みについて、製品管理担当ディレクターのエリザベス・タッカー氏を通じて大々的に発表しています。発表によると、アルゴリズムの強化やスパム対策を行い、ユーザーにとって価値のないコンテンツに対処するとのことです。Googleが「人間のためではなくGoogle検索で上位に並ぶために作られた低品質なページ」の検索ランキングを下げる変更を発表 - GIGAZINEGoogleは検索にもAIを取り入れていて、ユーザーの検索ワードに対する回答を検索結果に提示することがあります。しかし、このような取り組みは、ページにアクセスしてもらうことで収益を得ているウェブサイトをつぶすことにつながりかねません。こうした取り組みについて尋ねられたピチャイ氏は「私たちは常にバランスとを取ることができたと思います」と述べました。ちなみに、ピチャイ氏の息子はGoogleレンズを使って数学の問題を解くことがあるようです。2024年4月には、イスラエルとガザ地区の武力衝突が発生したことを背景に、Googleがイスラエルと協力関係を結んでいることに反発したGoogle社員が社内で抗議活動を実施しました。ピチャイ氏はこれをうけ、一部の従業員を解雇しています。この件について尋ねられたピチャイ氏は「従業員が社内規定を逸脱して職場の生産性を下げたり、他の人に不快な思いをさせたりしたとき、私は行動を起こさなければならないと考えています。それがすべてであり、対象者が議論しているテーマとは何の関係もありません」と話しました。Googleとイスラエルのビジネス関係に対する抗議活動で解雇された50人以上の元Google従業員が不法報復だとして規制当局に告訴状を提出、抗議を見ていただけで解雇されたという人物も - GIGAZINE