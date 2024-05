【Rocksmith+】6月7日 サービス開始

ユービーアイソフトは、音楽学習サービス「Rocksmith+」を6月7日よりサービスを開始する。

本サービスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/PC(Ubisoft Connect)/iOS/Androidを対象としたサブスクリプション形式のサービスで、アコースティックギター、エレキギター、ベース、ピアノを多様な楽曲を用いて練習することができる。

サービス料金は、月額1,980円、3ヵ月4,980円、1年間13,980円の3つのプランが用意され、すべてのプラットフォームにて楽曲や楽器、サービス内の機能が利用可能。

「Rocksmith+」のライブラリーには、Green Day、あいみょん、ちゃんみな、ゲスの極み乙女、コブクロ、tofubeats、yonawoをはじめ、全世界から集められた有名楽曲を用意しているほか、ロック、メタル、ポップス、ラテン、ヒップホップ、インディーズなどの様々なジャンルの楽曲が定期的に追加され、多様な音源からお気に入りの楽曲を用いて楽器演奏を楽しみながら学ぶことができる。

「Rocksmith+」

サービス開始:6月7日 対応プラットフォーム:プレイステーション 4、プレイステーション 5、Windows PC (Ubisoft Store)、iOS、Android※デジタルのみ 価格月額:1,980円3ヵ月:4,980円1年間:13,980円 プレイ人数:1人 ジャンル:音楽学習サービス CERO:B

