いよいよ来週、7年半ぶりとなる新ツアー<Power Up>を開幕するAC/DCが、リハーサルで撮影された写真を公開した。ブライアン・ジョンソン(Vo)、アンガス・ヤング(G)、スティーヴィー・ヤング(G)に、マット・ローグ(Dr)とクリス・チェイニー(B)が加わった新ラインナップが一堂に会す初の写真となった。

In the studio, gearing up for the #POWERUPTOUR⚡️kicking off in Gelsenkirchen, Germany, in just one week!



????: Christie Goodwin pic.twitter.com/7MemAgP9Do