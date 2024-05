5月10日(金)24時より、13.3gの「指輪」が配信リリースとなる。2023年9月のEP『AIR』以来となる新曲だ。「指輪」のミュージックビデオには、演奏シーンの合間でフラッシュバックするように目まぐるしく交錯する愛する2人の日常や想い出、関係性が垣間見えるようなシーンが描かれており、そういった積み重ねられた日々がありながらも、目の前の君の気持ちをすべては分かることができない不安や葛藤が感じとることができる映像となっている。

<13.3g LIVE TOUR 2024>



5/14(火) 神奈川県・横浜 B.B.street開場18:30 / 開演19:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ DeNeel5/17(金) 東京都・下北沢 CLUB251開場18:30 / 開演19:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ シズクノメ5/21(火) 大阪府・OSAKA MUSE開場18:30 / 開演19:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ EOW5/24(金) 香川県・高松 TOONICE開場18:30 / 開演19:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ ALL iN FAZE, メルトタイマー6/5(水) 愛知県・名古屋 CLUB UPSET開場18:30 / 開演19:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ LOCAL CONNECT, THREEOUT6/8(土) 北海道・札幌 KLUB COUNTER ACTION開場17:30 / 開演18:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ CPRNX, 浪漫派マシュマロ6/14(金) 宮城県・仙台 LIVE HOUSE enn 3rd開場18:30 / 開演19:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ THE AGUL, Mellow Youth6/21(金) 兵庫県・神戸 MUSIC ZOO 太陽と虎開場18:30 / 開演19:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ 秘めごと, 声にならないよ6/22(土) 京都府・京都 MOJO開場17:30 / 開演18:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ LOCAL CONNECT, 声にならないよ6/29(土) 広島県・Hiroshima CAVE-BE開場17:30 / 開演18:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ ゼロカル, Mr.EggPlant, Lailah6/30(日) 福岡県・福岡 UTERO開場17:30 / 開演18:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ Mr.EggPlant, ニイナ7/2(火) 熊本県・NAVARO開場18:30 / 開演19:00前売¥3,500 / 当日¥4,000w/ Mr.EggPlant, IrisaViorTOUR FINAL ONE-MAN LIVE7/26(金)東京都・渋谷 WWW X開場18:00 / 開演19:00前売¥4,500 / 当日¥5,000