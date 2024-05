声優・近藤孝行と小野大輔によるユニット・TRDが、活動終了前最後となるMV「What's Going On?」Short ver.を公開した。TRDは6月26日に発売されるアルバム『What's Going On?』をもってユニット活動を終了することが発表されている。アルバムのリード曲となる「What’s Going On?」は元SOUL'd OUTのSinnosukeから提供された一曲。ブラスやストリングスを多用したディスコ調のアップナンバーだ。「What’s Going On?」は、二人からファンへの、いつでも寄り添う気持ちを表したダブルミーニングでもある。

『What's Going On?』

発売:2024年6月26日(水)

https://trd-music.com/disco.html



・初回限定盤(CD+Blu-ray) https://lnk.to/PCCG-02350

品番:PCCG.02350

価格:4,500円(税抜) 4,950円(税込)

仕様:24Pオリジナルブックレット、オリジナル三方背ボックス

特典:「What's Going On?」Music Video、Jacket Making Movie



・通常盤(CD ONLY) https://lnk.to/PCCG-02351

品番:PCCG.02351

価格:3,500円(税抜) 3,850円(税込)

仕様:16Pオリジナルブックレット



・きゃにめ盤(CD+Blu-ray) https://canime.jp/product/SCCG000000160/

品番:SCCG.00160

価格:5,800円(税抜) 6,380円(税込)

仕様 : 28Pオリジナルブックレット、オリジナル三方背ボックス

特典:「What's Going On?」Music Video、Jacket Making Movie、「What's Going On?」MV Making Movie



※各盤によりブックレット等の内容は異なる予定です。仕様・特典に関しては予告なく変更になる場合がございます。



【収録曲】

1. What's Going On? 作詞・作曲:Shinnosuke 編曲:西岡和哉

2. Strangers(rearrange ver.) 作詞:畑亜貴 作曲:黒須克彦 編曲:西岡和哉

3. Crazy 'bout you(小野大輔ソロ) 作詞・作曲:津波幸平 編曲:西岡和哉

4. Clock Hands 作詞:東川遥 作曲:菅谷豊 編曲:西岡和哉

5. Ordinary 作詞・作曲:JUVENILE 編曲:西岡和哉

6. 君のいない星の上で(近藤孝行ソロ) 作詞・作曲・編曲:西岡和哉

7. with us 作詞・作曲:鶴粼輝一 編曲:西岡和哉

8. Hope Step 作詞・作曲:菅谷豊 編曲:西岡和哉

9. Landscape 作詞・作曲:岩見直明 編曲:西岡和哉

10. Cozy Crazy PARTY!(rearrange ver.) 作詞:畑亜貴 作曲:黒須克彦 編曲:西岡和哉

アルバムには制作には西岡和哉や津波幸平、JUVENILE、鶴粼輝一、岩見直明らが参加。アニメのタイアップ曲「Strangers」「Cozy Crazy PARTY!」のリアレンジバージョンなども収録されるとのこと。◆TRD オフィシャルサイト