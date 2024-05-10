TRD（近藤孝行＆小野大輔）、活動終了前最後となるMV「What′s Going On?」Short ver.を公開
声優・近藤孝行と小野大輔によるユニット・TRDが、活動終了前最後となるMV「What's Going On?」Short ver.を公開した。
◆「What's Going On?」MV Short ver.
TRDは6月26日に発売されるアルバム『What's Going On?』をもってユニット活動を終了することが発表されている。
アルバムのリード曲となる「What’s Going On?」は元SOUL'd OUTのSinnosukeから提供された一曲。ブラスやストリングスを多用したディスコ調のアップナンバーだ。「What’s Going On?」は、二人からファンへの、いつでも寄り添う気持ちを表したダブルミーニングでもある。
『What's Going On?』
https://trd-music.com/disco.html
・初回限定盤(CD+Blu-ray) https://lnk.to/PCCG-02350
品番：PCCG.02350
価格：4,500円(税抜) 4,950円(税込)
仕様：24Pオリジナルブックレット、オリジナル三方背ボックス
特典：｢What's Going On?」Music Video、Jacket Making Movie
・通常盤(CD ONLY) https://lnk.to/PCCG-02351
品番：PCCG.02351
価格：3,500円(税抜) 3,850円(税込)
仕様：16Pオリジナルブックレット
・きゃにめ盤(CD+Blu-ray) https://canime.jp/product/SCCG000000160/
品番：SCCG.00160
価格：5,800円(税抜) 6,380円(税込)
仕様 : 28Pオリジナルブックレット、オリジナル三方背ボックス
特典：｢What's Going On?」Music Video、Jacket Making Movie、｢What's Going On?」MV Making Movie
※各盤によりブックレット等の内容は異なる予定です。仕様・特典に関しては予告なく変更になる場合がございます。
【収録曲】
1. What's Going On? 作詞・作曲：Shinnosuke 編曲：西岡和哉
2. Strangers(rearrange ver.) 作詞：畑亜貴 作曲：黒須克彦 編曲：西岡和哉
3. Crazy 'bout you(小野大輔ソロ) 作詞・作曲：津波幸平 編曲：西岡和哉
4. Clock Hands 作詞：東川遥 作曲：菅谷豊 編曲：西岡和哉
5. Ordinary 作詞・作曲：JUVENILE 編曲：西岡和哉
6. 君のいない星の上で(近藤孝行ソロ) 作詞・作曲・編曲：西岡和哉
7. ｗith us 作詞・作曲：鶴粼輝一 編曲：西岡和哉
8. Hope Step 作詞・作曲：菅谷豊 編曲：西岡和哉
9. Landscape 作詞・作曲：岩見直明 編曲：西岡和哉
10. Cozy Crazy PARTY!(rearrange ver.) 作詞：畑亜貴 作曲：黒須克彦 編曲：西岡和哉
◆TRD オフィシャルサイト