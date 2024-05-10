『What's Going On?』



発売：2024年6月26日(水)https://trd-music.com/disco.html・初回限定盤(CD+Blu-ray) https://lnk.to/PCCG-02350品番：PCCG.02350価格：4,500円(税抜) 4,950円(税込)仕様：24Pオリジナルブックレット、オリジナル三方背ボックス特典：｢What's Going On?」Music Video、Jacket Making Movie・通常盤(CD ONLY) https://lnk.to/PCCG-02351品番：PCCG.02351価格：3,500円(税抜) 3,850円(税込)仕様：16Pオリジナルブックレット・きゃにめ盤(CD+Blu-ray) https://canime.jp/product/SCCG000000160/品番：SCCG.00160価格：5,800円(税抜) 6,380円(税込)仕様 : 28Pオリジナルブックレット、オリジナル三方背ボックス特典：｢What's Going On?」Music Video、Jacket Making Movie、｢What's Going On?」MV Making Movie※各盤によりブックレット等の内容は異なる予定です。仕様・特典に関しては予告なく変更になる場合がございます。【収録曲】1. What's Going On? 作詞・作曲：Shinnosuke 編曲：西岡和哉2. Strangers(rearrange ver.) 作詞：畑亜貴 作曲：黒須克彦 編曲：西岡和哉3. Crazy 'bout you(小野大輔ソロ) 作詞・作曲：津波幸平 編曲：西岡和哉4. Clock Hands 作詞：東川遥 作曲：菅谷豊 編曲：西岡和哉5. Ordinary 作詞・作曲：JUVENILE 編曲：西岡和哉6. 君のいない星の上で(近藤孝行ソロ) 作詞・作曲・編曲：西岡和哉7. ｗith us 作詞・作曲：鶴粼輝一 編曲：西岡和哉8. Hope Step 作詞・作曲：菅谷豊 編曲：西岡和哉9. Landscape 作詞・作曲：岩見直明 編曲：西岡和哉10. Cozy Crazy PARTY!(rearrange ver.) 作詞：畑亜貴 作曲：黒須克彦 編曲：西岡和哉